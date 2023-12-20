В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

Российский военный в Мелитополе. Фото: google.com

Россияне приступили к массовой мобилизации во временно оккупированном Мелитополе. Каждый житель города обязан стать на военный учет.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Оккупанты активно занимаются мобилизацией жителей Мелитополя в ряды армии РФ.

"Сегодня каждого человека они заставляют становиться на военный учет в их фейковых военкоматах", — сообщил городской голова Мелитополя.

Многие жители временно оккупированного города отправляются сразу на передовую. Не стали исключением и предатели, добровольно перешедшие на сторону врага.

"Даже тех изменников полицейских, кто согласился с ними сотрудничать, они отправляют на передовую, на линию фронта, и таким образом пытаются их тоже заставлять воевать. Ну, так предателям и надо", — сказал Федоров.

Напомним, по данным разведки США, Россия уже потеряла 87% общего количества сухопутных войск, которые были до начала вторжения в Украину.