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У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров

20 грудня 2023 22:58
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров
Російський військовий в Мелітополі. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Росіяни розпочали масову мобілізацію в тимчасово окупованому Мелітополі. Кожен мешканець міста змушений стати на військовий облік. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. 

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Окупанти активно займаються мобілізацією мешканців Мелітополя до лав армії РФ. 

"Сьогодні кожну людину вони змушують ставати на військовий облік у їхніх фейкових військкоматах", — повідомив міський голова Мелітополя.  

Багатьох мешканців тимчасово окупованого міста відправляють одразу на передову. Не стали винятком і зрадники, які добровільно перейшли на бік ворога.

"Навіть тих зрадників поліцейських, хто погодився з ними співпрацювати, вони відправляють на передову, на лінію фронту, і таким чином намагаються їх також змушувати воювати. Ну, так зрадникам і треба", — розповів Федоров.

Нагадаємо, за даними розвідки США, Росія вже втратила 87% від загальної кількості сухопутних військ, що були до початку вторгнення в Україну.

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