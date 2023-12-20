У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров

Російський військовий в Мелітополі. Фото: google.com

Росіяни розпочали масову мобілізацію в тимчасово окупованому Мелітополі. Кожен мешканець міста змушений стати на військовий облік.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Окупанти активно займаються мобілізацією мешканців Мелітополя до лав армії РФ.

"Сьогодні кожну людину вони змушують ставати на військовий облік у їхніх фейкових військкоматах", — повідомив міський голова Мелітополя.

Багатьох мешканців тимчасово окупованого міста відправляють одразу на передову. Не стали винятком і зрадники, які добровільно перейшли на бік ворога.

"Навіть тих зрадників поліцейських, хто погодився з ними співпрацювати, вони відправляють на передову, на лінію фронту, і таким чином намагаються їх також змушувати воювати. Ну, так зрадникам і треба", — розповів Федоров.

Нагадаємо, за даними розвідки США, Росія вже втратила 87% від загальної кількості сухопутних військ, що були до початку вторгнення в Україну.