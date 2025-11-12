Какой документ подтверждает бронь от мобилизации - что говорят в Минобороны

В Минобороны объяснили, какой документ подтверждает отсрочку
Начиная с 1 ноября 2025 года, в Украине перестали выдавать бумажные отсрочки с мокрой печатью. Теперь бронирование от мобилизации подтверждает электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+".
Об этом говорится на официальном сайте Минобороны Украины.
Какой документ подтверждает отсрочку от мобилизации
"Основным подтверждением отсрочки теперь является электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+"", — указано на сайте.
В то же время в Минобороны добавили, что если человек не имеет доступ к смартфону, тогда можно распечатать бумажную копию этого документа. Получить его в качестве файла для руки можно тремя способами:
- в приложении Резерв+;
- через портал Дія;
- обратившись за распечаткой в ТЦК и СП (или же ЦПАУ, если это именно документ с отметкой об отсрочке).
