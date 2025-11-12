Видео
Україна
Видео

В Минобороны объяснили, какой документ подтверждает отсрочку

В Минобороны объяснили, какой документ подтверждает отсрочку

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 04:30
обновлено: 04:22
Какой документ подтверждает бронь от мобилизации - что говорят в Минобороны
Приложение "Резерв+" на экране смартфона. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

Начиная с 1 ноября 2025 года, в Украине перестали выдавать бумажные отсрочки с мокрой печатью. Теперь бронирование от мобилизации подтверждает электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+".

Об этом говорится на официальном сайте Минобороны Украины.

Читайте также:

Какой документ подтверждает отсрочку от мобилизации

"Основным подтверждением отсрочки теперь является электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+"", — указано на сайте.

В то же время в Минобороны добавили, что если человек не имеет доступ к смартфону, тогда можно распечатать бумажную копию этого документа. Получить его в качестве файла для руки можно тремя способами:

  • в приложении Резерв+;
  • через портал Дія;
  • обратившись за распечаткой в ТЦК и СП (или же ЦПАУ, если это именно документ с отметкой об отсрочке).

Напомним, недавно мы писали, что делать, если у вас есть отсрочка, но в реестре она отсутствует, и есть ли здесь ошибка ТЦК.

Также мы информировали, что в Украине еще одна категория граждан смогут получить отсрочку от мобилизации. Речь идет о военнообязанных или резервистов 18-25 лет, которые служили по контракту и были уволены.

Минобороны приложение мобилизация война в Украине отсрочка Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
