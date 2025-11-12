Який документ підтверджує бронь від мобілізації - що говорять у Міноборони

У Міноборони пояснили, який документ підтверджує відстрочку
Починаючи з 1 листопада 2025 року, в Україні перестали видавати паперові відстрочки з мокрою печаткою. Тепер бронювання від мобілізації підтверджує електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+".
Про це йдеться на офіційному сайті Міноборони України.
Який документ підтверджує відстрочку від мобілізації
"Основним підтвердженням відстрочки тепер є електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+"", — вказано на сайті.
Водночас у Міноборони додали, що якщо людина не має доступ до смартфону, тоді можна роздрукувати паперову копію цього документа. Отримати його у в якості файлу для руку можна трьома способами:
- у застосунку Резерв+;
- через портал Дія;
- звернувшись по роздруківку до ТЦК та СП (або ж ЦНАП, якщо це саме документ з відміткою про відстрочку).
