У Міноборони пояснили, який документ підтверджує відстрочку

У Міноборони пояснили, який документ підтверджує відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 04:30
Оновлено: 04:22
Який документ підтверджує бронь від мобілізації - що говорять у Міноборони
Застосунок "Резерв+" на екрані смартфона. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Починаючи з 1 листопада 2025 року, в Україні перестали видавати паперові відстрочки з мокрою печаткою. Тепер бронювання від мобілізації підтверджує електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+".

Про це йдеться на офіційному сайті Міноборони України.



Який документ підтверджує відстрочку від мобілізації

"Основним підтвердженням відстрочки тепер є електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+"", — вказано на сайті.

Водночас у Міноборони додали, що якщо людина не має доступ до смартфону, тоді можна роздрукувати паперову копію цього документа. Отримати його у в якості файлу для руку можна трьома способами:

  • у застосунку Резерв+;
  • через портал Дія;
  • звернувшись по роздруківку до ТЦК та СП (або ж ЦНАП, якщо це саме документ з відміткою про відстрочку).

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що робити, якщо у вас є відстрочка, але в реєстрі вона відсутня, і чи є тут помилка ТЦК.

Також ми інформували, що в Україні ще одна категорія громадян зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Мова йде про військовозобов'язаних чи резервістів 18-25 років, які служили за контрактом і були звільнені.

Міноборони додаток мобілізація війна в Україні відстрочка Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
