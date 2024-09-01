Ветеран+ для ветеранов находится на стадии консультаций

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. Фото: скриншот с видео

Министерство обороны Украины анонсировало запуск приложения "Ветеран+" по предоставлению услуг для ветеранов. Заместитель министра Екатерина Черногоренко заявила, что в настоящее время новый сервис находится на этапе проведения консультаций.

Об этом сообщает пресс-служба МО в Youtube.

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Новое приложение Ветеран+

"Ветеран+" анонсировал министр обороны. Мы сейчас находимся на стадии консультаций со всеми участниками этого процесса, с министерствами", — сказала она.

По словам Черногоренко, Минобороны сейчас планирует оценивать, каким образом можно быстрее реализовать этот продукт.

Ранее министр обороны Рустем Умеров отмечал, что Украина хочет создать программы реабилитаций и поддержки военных, присутствующих в странах G7, G20. В то же время, международные партнеры готовы оказать поддержку Украине в этом.