Застосунок Ветеран+ для ветеранів знаходиться на стадії консультацій

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Фото: скриншот з відео

Міністерство оборони України анонсувало запуск застосунку "Ветеран+" з надання послуг для ветеранів. Заступниця міністра Катерина Черногоренко заявила, що наразі новий сервіс знаходиться на етапі проведення консультацій.

Про це повідомляє пресслужба МО в Youtube.

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Новий застосунок Ветеран+

"Ветеран+" анонсував міністр оборони. Ми зараз перебуваємо на стадії консультацій зі всіма учасниками цього процесу, з міністерствами", — сказала вона.

За словами Черногоренко, Міноборони зараз планує оцінювати, яким чином можна якнайшвидше реалізувати цей продукт.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров зазначав, що Україна хоче створити програми реабілітацій та підтримки військових, які присутні в країнах G7, G20. Водночас міжнародні партнери готові надати підтримку Україні в цьому.