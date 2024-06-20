В Минобороны объяснили последствия отказа работодателя вручать повестки
В Украине продолжается мобилизация граждан в ряды Вооруженных сил Украины. Работодатель уполномочен вручать повестки своим работникам, однако остается открытым вопрос, что будет, если он откажется это делать.
Разъяснения по этому вопросу РБК-Украина дали в Министерстве обороны в четверг, 20 июня.
Если работодатель не вручает повестку
В Минобороны отметили, что руководитель может получить распоряжение соответствующего главы районной, городской или военной госадминистрации или соответствующего руководителя ТЦК о проведении мероприятий по мобилизации. То же касается вызова резервистов и военнообязанных в ТЦК.
В таком случае руководитель предприятия должен издать приказ о проведении оповещения резервистов и военнообязанных. В документе указываются:
- основание и цель издания;
- перечень лиц, подлежащих уведомлению;
- дата, время и место их прибытия;
- способы доставки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, направивший распоряжение;
- ответственные лица за осуществление оповещения;
- порядок осуществления контроля за оповещением и прибытием военнообязанных;
- другие вопросы.
Уведомление должно быть организовано через ответственных лиц в рабочее время. Они будут вручать повестки под их личную подпись.
Также должно быть осуществлено информационное обеспечение призыва резервистов и военнообязанных военную службу во время мобилизации.
Позже руководители в письменном виде уведомляют ТЦК о результатах оповещения и исполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства в трехдневный срок.
Также в Минобороны пояснили, что руководители предприятий обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных в пункты сбора ТЦК или воинских частей. Они обязаны обеспечить перевозку работников с работы или освобождая их от выполнения обязанностей с учетом времени, необходимого для прибытия в ТЦК и обратного пути.
При этом должно быть сообщено о лицах, отказавшихся от получения повесток или написавших заявления об увольнении.
Невыполнение работодателями своих обязательств и нарушение требований влекут административную ответственность, предусматривающую штраф от 34 000 грн до 59 500 грн.
Раньше мы писали, когда можно не принимать повестку у работников ТЦК на законных основаниях.
Напомним, мы рассказывали, при каких обстоятельствах повестки военнообязанным будут отправлять по почте.
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