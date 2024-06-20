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В Минобороны объяснили последствия отказа работодателя вручать повестки

20 июня 2024 08:30
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В Минобороны объяснили последствия отказа работодателя вручать повестки
Вручение повестки военнообязанному мужчине в Украине. Фото: УНИАН
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Украине продолжается мобилизация граждан в ряды Вооруженных сил Украины. Работодатель уполномочен вручать повестки своим работникам, однако остается открытым вопрос, что будет, если он откажется это делать.

Разъяснения по этому вопросу РБК-Украина дали в Министерстве обороны в четверг, 20 июня.

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В Минобороны отметили, что руководитель может получить распоряжение соответствующего главы районной, городской или военной госадминистрации или соответствующего руководителя ТЦК о проведении мероприятий по мобилизации. То же касается вызова резервистов и военнообязанных в ТЦК.

В таком случае руководитель предприятия должен издать приказ о проведении оповещения резервистов и военнообязанных. В документе указываются:

  • основание и цель издания;
  • перечень лиц, подлежащих уведомлению;
  • дата, время и место их прибытия;
  • способы доставки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, направивший распоряжение;
  • ответственные лица за осуществление оповещения;
  • порядок осуществления контроля за оповещением и прибытием военнообязанных;
  • другие вопросы.

Уведомление должно быть организовано через ответственных лиц в рабочее время. Они будут вручать повестки под их личную подпись.

Также должно быть осуществлено информационное обеспечение призыва резервистов и военнообязанных военную службу во время мобилизации.

Позже руководители в письменном виде уведомляют ТЦК о результатах оповещения и исполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства в трехдневный срок.

Также в Минобороны пояснили, что руководители предприятий обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных в пункты сбора ТЦК или воинских частей. Они обязаны обеспечить перевозку работников с работы или освобождая их от выполнения обязанностей с учетом времени, необходимого для прибытия в ТЦК и обратного пути.

При этом должно быть сообщено о лицах, отказавшихся от получения повесток или написавших заявления об увольнении.

Невыполнение работодателями своих обязательств и нарушение требований влекут административную ответственность, предусматривающую штраф от 34 000 грн до 59 500 грн.

Раньше мы писали, когда можно не принимать повестку у работников ТЦК на законных основаниях.

Напомним, мы рассказывали, при каких обстоятельствах повестки военнообязанным будут отправлять по почте.

Минобороны
ВСУ
Украина
мобилизация
повестки
работодатели

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