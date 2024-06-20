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Наслідки відмови роботодавця вручати повістки — коментар Міноборони

20 червня 2024 08:30
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
У Міноборони пояснили наслідки відмови роботодавця вручати повістки
Вручення повістки військовозобов'язаному чоловіку в Україні. Фото: УНІАН
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні продовжується мобілізація громадян до лав Збройних сил України. Наразі роботодавець уповноважений вручати повістки своїм працівникам, проте лишається відкритим питання, що буде, якщо він відмовиться це робити.

Роз'яснення щодо цього питання РБК-Україна дали у Міністерстві оборони у четвер, 20 червня.

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Якщо роботодавець не вручає повістку

В Міноборони зазначили, що керівник може отримати розпорядження відповідного голови районної, міської чи військової держадміністрації або відповідного очільника ТЦК про проведення заходів мобілізації. Те саме стосується виклику резервістів та військовозобов’язаних до ТЦК.

У такому випадку керівник підприємства має видати наказ про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних. У документі зазначається:

  • підстава та мета видання;
  • перелік осіб, які підлягають оповіщенню;
  • дата, час та місце їх прибуття;
  • способи доставки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який надіслав розпорядження;
  • відповідальні особи за здійснення оповіщення;
  • порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних;
  • інші питання.

Оповіщення має бути організовано через відповідальних осіб у робочий час. Вони вручатимуть повістки під їх особистий підпис.

Також має бути здійснене інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації.

Пізніше керівники письмово повідомляють ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов'язаними вимог законодавства у триденний строк.

Також в Міноборони пояснили, що очільники підприємств забезпечують прибуття резервістів та військовозобов'язаних до пунктів збору ТЦК або військових частин. Вони зобов'язані забезпечити перевезення працівників з роботи або звільняючи їх від виконання обов'язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК та зворотного шляху. 

При цьому має бути повідомлено про осіб, які відмовилися від отримання повісток, або які написали заяви про звільнення.

Невиконання роботодавцями своїх зобов'язань та порушення вимог тягнуть за собою адміністративну відповідальність, що передбачає штраф від 34 000 грн до 59 500 грн.

Раніше ми писали, коли можна не брати повістку у працівників ТЦК на законних підставах.

Нагадаємо, ми розповідали, за яких обставин повістки військовозобов'язаним надсилатимуть поштою

Міноборони
ЗСУ
Україна
мобілізація
повістки
роботодавці

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