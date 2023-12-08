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В Минобороны рассказали о новых вакансиях — кого ищут

8 декабря 2023 19:49
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
В Минобороны рассказали о новых вакансиях — кого ищут
Украинский снайпер. Иллюстративное фото: АрмияInform
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

На сайте поиска работы work.ua появились новые вакансии в Силы обороны Украины. Сейчас ищут автоэлектрика, снайпера, швею и других специалистов.

Об этом сообщает Минобороны.

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Работа для электриков

Отмечается, что бригада специального назначения "Азов" приглашает на работу автоэлектрика. Зарплату обещают от 25 до 125 тысяч гривен в месяц. Все зависит от того, в каких местах назначения будет работать специалист. Вакансия — здесь.

Следующей вакансией является водитель-электрик для 66-й бригады имени Мстислава Храброго. Заработная плата будет составлять от 50 до 100 тысяч гривен. Просмотреть вакансию можно по ссылке.

Поиск швеи и бухгалтера в ВСУ

Также в военной части Национальной гвардии ищут швею. Зарплата — 26 тысяч гривен. Вакансия — здесь.

Кроме того, военная часть А1080 ищет бухгалтера. Зарплату предлагают в 20 тысяч гривен. Просмотреть вакансию — здесь.

Вакансии для военного дела

В свою очередь, отдельной бригаде спецназначения имени Ивана Богуна нужен снайпер. Зарплата будет составлять от 40 до 120 тысяч гривен. Вакансия — здесь.

Также в 103 бригаду ТРО приглашают на работу капеллана, денежное вознаграждение будет зависеть от места службы, от 25 до 125 тысяч гривен. Просмотреть вакансию можно по ссылке.

В то же время, в 209 батальоне ищут врача медпункта. Заработная плата может достигать 25 тысяч гривен. Вакансия — здесь.

68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша ищет оператора взвода радиоэлектронной борьбы. Заработная плата будет составлять от 50 до 120 тысяч гривен. Просмотреть предложение — по ссылке.

"Вакансии на сайте размещены на основе меморандума о сотрудничестве, подписанного между Министерством обороны Украины и порталом поиск вакансий work.ua. От имени Министерства обороны документ подписала инициатор проекта рекрутинг заместитель министра обороны Наталья Калмыкова. Сейчас общее количество вакансий на сайте 287", — напомнили в сообщении.

Напомним, ранее в Украине появилась вакансия военного психолога для бригады "Азов". Предлагают денежное вознаграждение в размере до 125 тыс. грн.

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