В Минобороны рассказали о новых вакансиях — кого ищут
На сайте поиска работы work.ua появились новые вакансии в Силы обороны Украины. Сейчас ищут автоэлектрика, снайпера, швею и других специалистов.
Об этом сообщает Минобороны.
Работа для электриков
Отмечается, что бригада специального назначения "Азов" приглашает на работу автоэлектрика. Зарплату обещают от 25 до 125 тысяч гривен в месяц. Все зависит от того, в каких местах назначения будет работать специалист. Вакансия — здесь.
Следующей вакансией является водитель-электрик для 66-й бригады имени Мстислава Храброго. Заработная плата будет составлять от 50 до 100 тысяч гривен. Просмотреть вакансию можно по ссылке.
Поиск швеи и бухгалтера в ВСУ
Также в военной части Национальной гвардии ищут швею. Зарплата — 26 тысяч гривен. Вакансия — здесь.
Кроме того, военная часть А1080 ищет бухгалтера. Зарплату предлагают в 20 тысяч гривен. Просмотреть вакансию — здесь.
Вакансии для военного дела
В свою очередь, отдельной бригаде спецназначения имени Ивана Богуна нужен снайпер. Зарплата будет составлять от 40 до 120 тысяч гривен. Вакансия — здесь.
Также в 103 бригаду ТРО приглашают на работу капеллана, денежное вознаграждение будет зависеть от места службы, от 25 до 125 тысяч гривен. Просмотреть вакансию можно по ссылке.
В то же время, в 209 батальоне ищут врача медпункта. Заработная плата может достигать 25 тысяч гривен. Вакансия — здесь.
68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша ищет оператора взвода радиоэлектронной борьбы. Заработная плата будет составлять от 50 до 120 тысяч гривен. Просмотреть предложение — по ссылке.
"Вакансии на сайте размещены на основе меморандума о сотрудничестве, подписанного между Министерством обороны Украины и порталом поиск вакансий work.ua. От имени Министерства обороны документ подписала инициатор проекта рекрутинг заместитель министра обороны Наталья Калмыкова. Сейчас общее количество вакансий на сайте 287", — напомнили в сообщении.
Напомним, ранее в Украине появилась вакансия военного психолога для бригады "Азов". Предлагают денежное вознаграждение в размере до 125 тыс. грн.
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