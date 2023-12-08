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У Міноборони розповіли про нові вакансії — кого шукають

8 грудня 2023 19:49
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
У Міноборони розповіли про нові вакансії — кого шукають
Український снайпер. Ілюстративне фото: АрміяInform
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

На сайті з пошуку роботи work.ua з'явилися нові вакансії у Сили оборони України. Наразі шукають автоелектрика, снайпера, швачку та інших спеціалістів. 

Про це повідомляє Міноборони.

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Робота для електриків

Зазначається, що бригада спеціального призначення Нацгвардії "Азов" запрошує на роботу автоелектрика. Зарплату обіцяють сумою від 25 до 125 тисяч гривень на місяць. Все залежить від того, в яких місцях призначення працюватиме фахівець. Вакансія — тут. 

Наступною вакансією є водій-електрик для 66-тої бригади імені Мстислава Хороброго. Заробітна плата становитиме від 50 до 100 тисяч гривень. Переглянути вакансію можна за посиланням. 

Пошук швачки та бухгалтера до ЗСУ

Також у військовій частині Національної гвардії шукають швачку. Зарплата — 26 тисяч гривень. Вакансія — тут.

Крім того, військова частина А1080 шукає бухгалтера. Зарплату пропонують у 20 тисяч гривень. Переглянути вакансію — тут. 

Вакансії для військової справи

Своєю чергою окремій бригаді спецпризначення імені Івана Богуна потрібен снайпер. Зарплата становитиме від 40 до 120 тисяч гривень. Вакансія — тут. 

Також до 103 бригади ТрО запрошують на роботу капелана, грошова виногорода буде залежати від місця служби, від 25 до 125 тисяч гривень. Переглянути вакансію можна за посиланням. 

Водночас до 209-го батальйону шукають лікаря медпункту. Заробітна плата може сягати 25 тисяч гривень. Вакансія — тут.

68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша шукає оператора взводу радіо-електронної боротьби. Заробітна плата становитиме від 50 до 120 тисяч гривень. Переглянути пропозицію — за посиланням. 

"Вакансії на сайті розміщені на основі меморандуму про співпрацю, підписаного між Міністерством оборони України та порталом пошук вакансій work.ua. Від імені Міністерства оборони документ підписала ініціаторка проекту рекрутинг заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. Наразі загальна кількість вакансій на сайті 287", — нагадали у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше в Україні з'явилася вакансія військового психолога для бригади "Азов". Пропонують грошову винагороду в розмірі до 125 тис. грн.

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