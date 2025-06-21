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Главная Мобилизация В Минобразования прокомментировали ситуацию со студентами 25+

В Минобразования прокомментировали ситуацию со студентами 25+

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 15:33
В МОН отреагировали на ситуацию со студентами старше 25 лет
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время совещания. Фото: Лисовой/Facebook
Ключові моменти Минобразования о студентах в возрасте 25+ и мобилизации

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой прокомментировал ситуацию со студентами, которым более 25 лет. Он отметил, что право на получение образования для украинцев старше 25 лет не должно быть способом освободиться от обязанности защищать государство.

Об этом Оксен Лисовой сказал во время совещания с ректорами высших учебных заведений Львовщины.

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Минобразования о студентах в возрасте 25+ и мобилизации

Во время совещания глава Минобразования отметил, что право на получение образования для граждан Украины в возрасте старше 25 лет не должно быть способом освободиться от службы в ВСУ.

Лисовой добавил, что в Украине нужно создать такие условия, при которых право на образование не будет становиться механизмом злоупотреблений. Кроме того, он отметил, что руководители университетов ответственны за тех, кто учится в их учреждениях высшего образования.

"Право на образование — не индульгенция от обязанности защищать государство... Это не просто вопрос законности, но и вопрос чести, профессиональной репутации и гражданской ответственности", — отметил министр.

студенти 25+
Скриншот сообщения министра образования/Facebook

Ранее мы информировали, что из Украины массово выезжают за границу выпускницы.

В частности, в Минобразования объяснили тенденцию относительно выезда за границу и возвращения в Украину молодежи.

образование ВСУ мобилизация Оксен Лисовый Минобразования
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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