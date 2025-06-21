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У Міносвіти прокоментували ситуацію зі студентами віком 25+

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Дата публікації: 21 червня 2025 15:33
В МОН відреагували на ситуацію зі студентами старше 25 років
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час наради. Фото: Лісовий/Facebook
Ключові моменти Міносвіти про студентів віком 25+ та мобілізацію

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий прокоментував ситуацію зі студентами, яким більш ніж 25 років. Він зазначив, що право на здобуття освіти для українців віком старше 25 років не має бути способом звільнитися від обов’язку захищати державу. 

Про це Оксен Лісовий сказав під час наради з ректорами закладів вищої освіти Львівщини.

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Міносвіти про студентів віком 25+ та мобілізацію

Під час наради очільник Міносвіти наголосив, що право на здобуття освіти для громадян України віком старше 25 років не має бути способом звільнитися від служби в ЗСУ.

Лісовий додав, що в Україні потрібно створити такі умови, за яких право на освіту не ставатиме механізмом зловживань. Крім того, він зазначив, що керівники університетів відповідальні за тих, хто навчається в їхніх закладах вищої освіти.

"Право на освіту — не індульгенція від обов’язку захищати державу... Це не просто питання законності, а й питання честі, професійної репутації та громадянської відповідальності", — зауважив міністр.

студенти 25+
Скриншот повідомлення міністра освіти/Facebook

Раніше ми інформували, що з України масово виїжджають за кордон випускниці.

Зокрема, у Міносвіти пояснили тенденцію щодо виїзду за кордон та повернення в Україну молоді.

освіта ЗСУ мобілізація Оксен Лісовий Міносвіти
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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