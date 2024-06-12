Представительница Минцифры Валерия Ткач рассказала, когда можно будет оформить бронь через "Дію"

Человек держит смартфон с открытым приложением "Дія". Фото иллюстративное: lexinform.com.ua

Функция бронирования в мобильном приложении "Дія" заработает в течение месяца. Сейчас налаживают взаимодействие между реестром "Оберіг", Пенсионным фондом и порталом "Дія".

Об этом во вторник, 11 июня, в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Минцифры Валерия Ткач.

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Кто сможет воспользоваться услугой бронирования через "Дію"

По словам Ткач, бронировать сотрудников через "Дію" смогут критически важные предприятия или те, которые обеспечивают потребности армии и предоставляют услуги Силам обороны Украины. Критерии признания предприятия критически важным есть в правительственном постановлении №76.

"Там обнародованы восемь критериев, и для того чтобы предприятие стало критически важным, нужно соответствовать минимум трем из семи. Но в разных сферах деятельности это по-разному. Например, у Министерства образования есть своя сфера их предприятий и они определяют по критериям, а у Министерства здравоохранения своя сфера. Поэтому министерства определяют, если предприятие обратилось, проверяют по соответствию критериев и выносят решение. Также в постановлении № 76 описан ряд предприятий, которые являются критически важными", —отметила представительница Минцифры.

По ее словам, в случае, если предприятие сочли критически важным, работодатель имеет право добавить через портал "Дію" список работников, которых хотел бы забронировать от мобилизации. На бронирование есть определенный предел. К примеру, если в компании работает сто военнообязанных, забронировать работодатель может 50%, то есть 50 человек. После проверки данных в реестре "Оберіг" и подтверждения того, что подлежащий бронированию человек действительно работает на предприятии, руководитель которого инициировал его "бронь", будет осуществляться автоматическое бронирование. Данные о результате будут содержаться в кабинете руководителя на портале "Дія", а также поступят на его электронную почту.

"У сотрудника, если бронирование успешно, в "Резерв+" будет отображена эта информация о бронировании и дате завершения бронирования", — подытожила Ткач.

Ранее представители адвокатского бюро рассказали, что делать забронированным гражданам, которые забыли документ о "брони" дома и получили повестку.

Также мы сообщали, когда, по прогнозу Минобороны, украинцы начнут чаще обновлять данные в приложении "Резерв+".