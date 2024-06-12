Представниця Мінцифри Валерія Ткач розповіла, коли можна буде оформити бронь через "Дію"

Людина тримає в руках смартфон із відкритим застосунком "Дія". Фото ілюстративне: lexinform.com.ua

Функція бронювання в мобільному застосунку "Дія" запрацює впродовж місяця. Зараз налагоджують взаємодію між реєстром "Оберіг", Пенсійним фондом та порталом "Дія".

Про це у вівторок, 11 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Мінцифри Валерія Ткач.

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За словами Ткач, бронювати співробітників через "Дію" зможуть критично важливі підприємства або ті, які забезпечують потреби армії, надають послуги Силам оборони України. Критерії визнання підприємства критично важливим є в урядовій постанові №76.

"Там оприлюднені вісім критеріїв, і для того, щоб підприємство стало критично важливим, потрібно відповідати мінімум трьом з семи. Але в різних сферах діяльності це по-різному. Наприклад, у Міністерства освіти є своя сфера їхніх підприємств і вони визначають по критеріях, а у Міністерства охорони здоров’я своя сфера. Міністерства визначають, якщо підприємство звернулося, перевіряють за відповідністю критеріїв і виносять рішення. Також в постанові № 76 описано ряд підприємств, які є критично важливими", — зазначила представниця Мінцифри.

За її словами, у разі, якщо підприємство визнали критично важливим, роботодавець має право додати через портал "Дія" список працівників, яких хотів би забронювати від мобілізації. На бронювання є певний ліміт. Наприклад, якщо в компанії працює сто військозобов'язаних, забронювати роботодавець може 50%, тобто 50 людей. Після перевірки даних в реєстрах "Оберіг" та підтвердження того, що людина, яка підлягає бронюванню, дійсно працює на підприємстві, керівник якого ініціював її "бронь", здійснюватиметься автоматичне бронювання. Дані про результат міститимуться в кабінеті керівника на порталі "Дія", а також надійдуть на його електронну пошту.

"У співробітника, якщо бронювання є успішним, в "Резерв+" буде відображена ця інформація про бронювання і дату завершення бронювання", — підсумувала Ткач.

Раніше представники адвокатського бюро розповіли,що робити заброньованим громадянам, які забули документ про "бронь" удома та отримали повістку.

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