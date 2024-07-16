Какую сумму нужно было заплатить украинцам за пересечение границы с Молдовой по разоблаченной полицией незаконной схеме

В Молдове разоблачили схему по незаконному пересечению границы — сколько брали с каждого украинца
Молдавские пограничники вместе с полицией пресекли работу нелегальной схемы, благодаря которой украинцы за деньги незаконно пересекали границу. Уже задержан один 29-летний участник группировки, который и раскрыл всю схему и рассказал о подельниках.
Об этом сообщает 15 июля, в понедельник Пограничная полиция Молдовы.
Как работала схема и какую плату брали с украинцев
В ходе следствия выяснилось, что дельцам с начала года удалось переправить на территорию Молдовы 15 граждан Украины призывного возраста.
Для этого использовались грузовики-рефрижераторы, а каждый желающий незаконно пересечь границу должен был заплатить $8 000. После пересечения границы некоторых из них уже легковушкой везли в Кишинев.
Интересно, про схему полиция узнала от самих украинцев, когда двое из них появились в пункте пропуска Скулень и рассказали, как попали в Молдову.
Ранее мы рассказывали, что жителя Одесской области задержали за попытку подкупить пограничника. За $3000 он хотел "официально" попасть в Молдову.
Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили двух братьев, которые хотели направить уклонистов в Молдову, чтобы те работали на организаторов бегства.
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