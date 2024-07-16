Яку суму треба було заплатити українцям за перетин кордону з Молдовою по незаконній схемі, яку викрила поліція

Учасник незаконної схеми з перетину кордону під вартою. Фото: Прикордонна поліція Молдови

Молдовські прикордонники разом із правоохоронцями припинили роботу нелегальної схеми, завдяки якій українці платили місцевим мешканцям і незаконно перетинали кордон. Вже затримано одного 29-річного учасника угруповання, що й розкрив всю схему та розповів про подільників.

Про це повідомляє 15 липня, у понеділок Прикордонна поліція Молдови.

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Під час слідства з'ясувалося, що ділкам з початку року вдалось переправити на територію Молдови 15 громадян України призовного віку.

Для цього використовувались вантажівки-рефрижератори, а кожен охочий незаконно перетнути кордон мав заплатити 8000 доларів. Після перетину кордону деяких з них вже легковиком везли до Кишинева.

Цікаво, що про схему поліція дізналась від самих українців, адже двоє з них з’явилися в пункті пропуску Скулень і розповіли, як потрапили до Молдови.

Затриманий учасник незаконної схеми з перетину кордону. Фото: Прикордонна поліція Молдови

Раніше ми розповідали, що жителя Одещини затримали за спробу підкупити прикордонника. За 3000 доларів він хотів "офіційно" потрапити в Молдову.

Також ми повідомляли, що в Одеській області викрили двох братів, які хотіли направити ухилянтів до Молдови, аби ті працювали на організаторів втечі.