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В Молдове задержали трех украинцев, пытавшихся пересечь реку Прут на резиновой лодке

11 мая 2024 07:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Молдове задержали трех украинцев, пытавшихся пересечь реку Прут на резиновой лодке
Молдавские пограничники. Фото: border.gov.md
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В четверг, 9 мая, молдавские пограничники задержали троих украинцев призывного возраста. Мужчины пытались незаконно пересечь молдавско-румынскую границу.

Об этом в пятницу, 10 мая, сообщили в Пограничной полиции Молдовы.

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Беглецы в возрасте от 23 до 40 лет проникли в лесную полосу в непосредственной близости от реки Прут. При себе они имели надувную лодку, пневматический насос, а также два весла, однако плавание так и состоялось.

Всех нарушителей задержали на 72 часа. На данный момент это дело расследуют, чтобы выяснить все обстоятельства и принять соответствующие правовые меры согласно действующему законодательству.

Напомним, в Киеве задержали руководителя благотворительного фонда. Нарушитель предложил военнообязанному знакомому уехать за границу под видом водителя, перевозящего гуманитарную помощь. За свои услуги фигурант рассчитывал получить 12 тысяч долларов.

Также мы сообщали о том, что на Закарпатье задержали мужчину, который вместе со своей 16-летней дочерью пытался пересечь границу с Венгрией, изображая из себя вдовца. Для выезда за пределы Украины нарушитель предоставил свидетельство о смерти жены и решение суда об установлении факта ее смерти, однако в ходе проверки выяснилось, что документы поддельные. Более того, правоохранители установили, что эти бумаги принадлежат женщине, которая жива и находится за рубежом.

Молдова
военный призыв
мобилизация
уклонисты
река

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