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У Молдові затримали трьох українців, які намагалися перетнути річку Прут на гумовому човні

11 травня 2024 07:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Молдові затримали трьох українців, які намагалися перетнути річку Прут на гумовому човні
Молдовські прикордонники. Фото: border.gov.md
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У четвер, 9 травня, молдовські прикордонники затримали трьох українців призовного віку. Чоловіки намагалися незаконно перетнути молдовсько-румунський кордон.

Про це в п'ятницю, 10 травня, повідомили у Прикордонній поліції Молдови.

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Утікачі віком від 23 до 40 років проникли до лісової смуги в безпосередній близькості від річки Прут. При собі вони мали надувний човен, пневматичний насос, а також два весла, однак плавання так і не відбулося.

Усіх порушників затримали на 72 години. Наразі цю справу розслідують, аби з'ясувати всі обставини та прийняти відповідні правові міри, згідно із чинним законодавством.

Нагадаємо, у Києві затримали керівника благодійного фонду. Порушник запропонував військовозобов'язаному знайомому виїхати за кордон під виглядом водія, що перевозить гуманітарну допомогу. За свої послуги фігурант розраховував отримати 12 тисяч доларів.

Також ми повідомляли про те, що на Закарпатті затримали чоловіка, який разом зі своєю 16-річною донькою намагався перетнути кордон з Угорщиною, вдаючи із себе вдівця. Задля виїзду за межі України порушник надав свідоцтво про смерть дружини й рішення суду про встановлення факту її смерті, однак у ході перевірки з'ясувалося, що документи підробні. Ба більше, правоохоронці встановили, що ці папери належать жінці, яка жива й наразі перебуває за кордоном.

Молдова
військовий призов
мобілізація
ухилянти
річка

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