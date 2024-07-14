Мобилизация в Украине — чего ждать за не обновление военно-учетных данных

Директор департамента кадровой политики МОУ Марк Андрусяк. Фото: Минобороны

Граждане Украины должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля, иначе они могут быть привлечены к административной ответственности со штрафом от 17 до 25,5 тысячи гривен. Срок обновления данных не будет продлен.

Об этом сообщил директор департамента кадровой политики МОУ Марк Андрусяк.

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Андрусяк напомнил, что 16 июля истекает двухмесячный срок, определенный законом о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, для обновления гражданами своих военно-учетных данных. Согласно этому закону, граждане должны были обновить три основных категории своих военно-учетных данных: место жительства, номер телефона и электронный адрес при наличии.

"Эта норма была заложена для того, чтобы установить справедливый подход для всех граждан Украины по выполнению своей конституционной и воинской обязанности. Это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и определенной категории женщин, определенных законом" , — заявил директор департамента кадровой политики МОУ.

Он отметил, что граждане, не обновившие свои военно-учетные данные до 16 июля, могут быть привлечены к административной ответственности. Размер штрафа за не обновление данных может составлять от 17 до 25,5 тысяч гривен. Однако процедура автоматического наложения штрафов не предусмотрена законодательно, поэтому процесс может занять от трех месяцев до одного года.

Андрусяк отметил, что продлевать срок для обновления данных не будут.

"Было достаточно времени для обновления военно-учетных данных, поэтому МОУ не планирует инициировать внесение изменений в законодательство по этому вопросу. Поэтому на тех граждан, которые не обновят свои данные до 16 июля, будет наложено административное правонарушение" , — добавил чиновник.

Напомним, граждане, не успевшие обновить свои военно-учетные данные до 16 июля, могут избежать штрафа, предоставив документы, подтверждающие невозможность этого сделать в течение 60 дней. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально, учитывая обстоятельства, и в случае предоставления соответствующих доказательств штраф может быть отменен.

Мы сообщали, что в Украине во время мобилизации в ряды Вооруженных сил повестка будет приходить даже тем, кто не обновил свои данные. При этом за это правонарушение придется заплатить штраф.