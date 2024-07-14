Мобілізація в Україні — на що чекати за не оновлення військово-облікових даних

Директор департаменту кадрової політики МОУ Марк Андрусяк. Фото: Міноборони

Громадяни України повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня, інакше вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності зі штрафом від 17 до 25,5 тисяч гривень. Термін для оновлення даних не буде продовжено.

Про це повідомив директор департаменту кадрової політики МОУ Марк Андрусяк.

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Андрусяк нагадав, що 16 липня закінчується двомісячний термін, визначений законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, для оновлення громадянами своїх військово-облікових даних. Відповідно до цього закону, громадяни повинні були оновити три основні категорії своїх військово-облікових даних: місце проживання, номер телефону та електронну адресу за наявності.

"Ця норма була закладена для того, аби встановити справедливий підхід для всіх громадян України щодо виконання свого конституційного і військового обов'язку. Це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років і певної категорії жінок, визначених законом", — заявив директор департаменту кадрової політики МОУ.

Він зазначив, що громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Розмір штрафу за не оновлення даних може становити від 17 до 25,5 тисяч гривень. Проте процедура автоматичного накладання штрафів не передбачена законодавчо, тому процес може тривати від трьох місяців до одного року.

Андрусяк наголосив на тому, що продовжувати термін для оновлення даних не будуть.

"Було достатньо часу для оновлення військово-облікових даних, тому МОУ не планує ініціювати внесення змін до законодавства щодо цього питання. Тому на тих громадян, які не оновлять свої дані до 16 липня буде накладено адміністративне правопорушення", — додав посадовець.

Нагадаємо, громадяни, які не встигли оновити свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть уникнути штрафу, надавши документи, які підтверджують неможливість це зробити протягом 60 днів. Кожен випадок буде розглядатися індивідуально, враховуючи обставини, і у разі надання відповідних доказів штраф може бути скасований.

Ми повідомляли, що в Україні під час мобілізації до лав Збройних сил повістка приходитиме навіть тим, хто не оновив свої дані. При цьому за це правопорушення доведеться сплатити штраф.