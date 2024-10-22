Смерть мобилизованного в Полтавском ТЦК — полиция начала уголовное производство

Сотрудники ТЦК заполняют документы. Иллюстративное фото: Винницкий ОТЦК/Facebook

В полиции отреагировали на смерть мобилизованного в Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Правоохранители начали уголовное производство.

Об этом рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе полиции Полтавской области во вторник, 22 октября.

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Смерть мобилизованного в Полтавском ТЦК

"Полтавская полиция выясняет обстоятельства смерти мобилизованного в помещении ТЦК и СП. По факту смерти открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство)", — сообщили в полиции.

Однако там отметили, что пока нет информации, что в отношении мобилизованного оказывалось какое-либо незаконное влияние со стороны сотрудников ТЦК или других лиц.

Известно, что Государственное бюро расследований не привлекалось для установления обстоятельств происшествия.

Напомним, в Полтавской области 21 октября в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных было обнаружено тело мужчины с очевидными признаками самоубийства.

Также командование 123-й бригады территориальной обороны ВСУ проводит служебное расследование обстоятельств смерти командира 186-го батальона Игоря Гриба.