Смерть мобілізованого в Полтавському ТЦК — поліція розпочала кримінальне провадження

Працівники ТЦК заповнюють документи. Ілюстративне фото: Вінницький ОТЦК/Facebook

У поліції відреагували на смерть мобілізованого у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це розповіли "Інтерфаксу" в пресслужбі поліції Полтавської області у вівторок, 22 жовтня.

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Смерть мобілізованого у Полтавському ТЦК

"Полтавська поліція з'ясовує обставини смерті мобілізованого в приміщенні ТЦК і СП. За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство)", — повідомили у поліції.

Однак там зазначили, наразі немає інформації, що стосовно мобілізованого чинився будь-який незаконний вплив із боку співробітників ТЦК або інших осіб.

Відомо, що Державне бюро розслідувань не залучалося до встановлення обставин події.

Нагадаємо, у Полтавській області 21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з очевидними ознаками самогубства.

Також командування 123-ї бригади територіальної оборони ЗСУ проводить службове розслідування обставин смерті командира 186-го батальйону Ігоря Гриба.