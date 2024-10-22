Смерть мобілізованого в Полтавському ТЦК — поліція розпочала кримінальне провадження

У поліції відреагували на смерть мобілізованого у Полтавському ТЦК
У поліції відреагували на смерть мобілізованого у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Про це розповіли "Інтерфаксу" в пресслужбі поліції Полтавської області у вівторок, 22 жовтня.
Смерть мобілізованого у Полтавському ТЦК
"Полтавська поліція з'ясовує обставини смерті мобілізованого в приміщенні ТЦК і СП. За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство)", — повідомили у поліції.
Однак там зазначили, наразі немає інформації, що стосовно мобілізованого чинився будь-який незаконний вплив із боку співробітників ТЦК або інших осіб.
Відомо, що Державне бюро розслідувань не залучалося до встановлення обставин події.
Нагадаємо, у Полтавській області 21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з очевидними ознаками самогубства.
Також командування 123-ї бригади територіальної оборони ЗСУ проводить службове розслідування обставин смерті командира 186-го батальйону Ігоря Гриба.
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