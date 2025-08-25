Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация В Раде хотят разрешить выезд за границу мужчинам до 24 лет

В Раде хотят разрешить выезд за границу мужчинам до 24 лет

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 12:22
В ВР хотят разрешить выезд за границу мужчинам до 24 лет
Пограничник проверяет автомобили и документы на выезде из Украины. Иллюстративное фото: ГПСУ/Facebook

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о разрешении на выезд за границу мужчинам до 24 лет. Следовательно, предлагается отменить запрет на выезд для призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими 25-летнего возраста.

Речь идет о законопроекте №13685.

Реклама
Читайте также:

В Украине могут разрешить выезд за границу мужчинам до 24 лет

Итак, ряд нардепов, среди которых Федор Вениславский, Александр Федиенко, Александр Завитневич и другие зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №13685 о внесении изменений в Закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" относительно временного ограничения права на выезд из Украины для призывников и военнообязанных на период действия военного или чрезвычайного положения.

Как отмечают депутаты, сейчас действует ограничение для военнообязанных и призывников мужского пола от 18 до 60 лет в праве на выезд за границу.

При этом, согласно закону о мобилизации призыву не подлежат военнообязанные в возрасте до 25 лет, которые прошли базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу. Аналогично, не предусмотрена возможность призыва мужчин в возрасте от 17 до 25 лет. Таким образом, граждане, которые относятся к этой категории, хотя и не могут быть призваны, выехать за пределы Украины также не могут.

Как исключение, право на выезд из Украины имеют две категории лиц:

  • военнослужащие-контрактники в возрасте до 25 лет;
  • студенты отечественных вузов в возрасте 18-22 лет, которые по дневной форме образования получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности и которые являются участниками программ образовательной академической мобильности и направляются на обучение в иностранные учебные заведения.

Депутаты отмечают, что наличие запрета на свободное передвижение через государственную границу Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет создает серьезные препятствия для возвращения в Украину молодых людей, создает трудности для сохранения связи с родными и родиной.

"Этот запрет провоцирует поиск путей его обхода, которые обычно связаны с нарушением закона. Таким образом, необходимость пересмотра правил выезда за границу призывников и военнообязанных, не достигших возраста призыва, является очевидной и не создает существенных угроз с точки зрения обеспечения обороноспособности Украины", — объясняют нардепы

Ранее мы информировали о том, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может разрешить 22-летним мужчинам выезд за границу.

Также мы сообщали, что несмотря на рассмотрение возможности разрешить выезд за границу 22-летним мужчинам, нужны еще определенные наработки.

Верховная Рада армия военный призыв мобилизация война в Украине выезд за границу
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации