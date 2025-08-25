В ВР хотят разрешить выезд за границу мужчинам до 24 лет

Пограничник проверяет автомобили и документы на выезде из Украины. Иллюстративное фото: ГПСУ/Facebook

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о разрешении на выезд за границу мужчинам до 24 лет. Следовательно, предлагается отменить запрет на выезд для призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими 25-летнего возраста.

Речь идет о законопроекте №13685.

Итак, ряд нардепов, среди которых Федор Вениславский, Александр Федиенко, Александр Завитневич и другие зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №13685 о внесении изменений в Закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" относительно временного ограничения права на выезд из Украины для призывников и военнообязанных на период действия военного или чрезвычайного положения.

Как отмечают депутаты, сейчас действует ограничение для военнообязанных и призывников мужского пола от 18 до 60 лет в праве на выезд за границу.

При этом, согласно закону о мобилизации призыву не подлежат военнообязанные в возрасте до 25 лет, которые прошли базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу. Аналогично, не предусмотрена возможность призыва мужчин в возрасте от 17 до 25 лет. Таким образом, граждане, которые относятся к этой категории, хотя и не могут быть призваны, выехать за пределы Украины также не могут.

Как исключение, право на выезд из Украины имеют две категории лиц:

военнослужащие-контрактники в возрасте до 25 лет;

студенты отечественных вузов в возрасте 18-22 лет, которые по дневной форме образования получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности и которые являются участниками программ образовательной академической мобильности и направляются на обучение в иностранные учебные заведения.

Депутаты отмечают, что наличие запрета на свободное передвижение через государственную границу Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет создает серьезные препятствия для возвращения в Украину молодых людей, создает трудности для сохранения связи с родными и родиной.

"Этот запрет провоцирует поиск путей его обхода, которые обычно связаны с нарушением закона. Таким образом, необходимость пересмотра правил выезда за границу призывников и военнообязанных, не достигших возраста призыва, является очевидной и не создает существенных угроз с точки зрения обеспечения обороноспособности Украины", — объясняют нардепы

