У ВР хочуть дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років

Прикордонник перевіряє автомобілі та документи на виїзді з України. Ілюстративне фото: ДПСУ/Facebook

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 24 років. Відтак, пропонується скасувати заборону на виїзд для призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними 25-річного віку.

Йдеться про законопроєкт №13685.

Реклама

Читайте також:

В Україні можуть дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років

Отже, низка нардепів, серед яких Федір Веніславський, Олександр Федієнко, Олександр Завітневич та інші зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №13685 про внесення змін до Закону "Про порядок виїзду з України й в’їзду в Україну громадян України" щодо тимчасового обмеження права на виїзд з України для призовників і військовозобов’язаних на період дії воєнного чи надзвичайного стану.

Як зазначають депутати, наразі діє обмеження для військовозобов'язаних та призовників чоловічої статті від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.

При цьому, відповідно до закону про мобілізацію призову не підлягають військовозобов’язані віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу. Аналогічно, не передбачено можливості призову чоловіків віком від 17 до 25 років. Таким чином, громадяни, які належать до цієї категорії, хоча і не можуть бути призвані, виїхати за межі України також не можуть.

Як виняток, право на виїзд з України мають дві категорії осіб:

військовослужбовці-контрактники віком до 25 років;

студенти вітчизняних вишів віком 18-22 років, які за денною формою освіти здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності та які є учасниками програм освітньої академічної мобільності й прямують на навчання в іноземні заклади освіти.

Депутати зазначають, що наявність заборони на вільне пересування через державний кордон України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років створює серйозні перешкоди для повернення в Україну молодих людей, створює труднощі для збереження зв’язку з рідними та батьківщиною.

"Ця заборона провокує пошук шляхів її обходу, які зазвичай пов’язані з порушенням закону. Таким чином, необхідність перегляду правил виїзду за кордон призовників і військовозобов’язаних, які не досягли віку призову, є очевидною та не створює істотних загроз з точки зору забезпечення обороноздатності України", — пояснюють нардепи

Раніше ми інформували про те, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може дозволити 22-річним чоловікам виїзд за кордон.

Також ми повідомляли, що попри розгляд можливості дозволити виїзд за кордон 22-річним чоловікам, потрібні ще певні напрацювання.