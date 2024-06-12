Обновление данных военнообязанных — Совет против продления сроков

Глава Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады Украины Александр Завитневич. Фото: партия "Слуга Народа"

Двух месяцев вполне достаточно, чтобы обновить учетные данные смогли все военнообязанные украинцы. Это можно сделать через приложение "Резерв+", которое сейчас работает стабильно.

Об этом заявил глава Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады Украины, народный депутат Александр Завитневич в интервью BBC Украина.

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Завитневич отметил, что он против продления срока обновления данных после 16 июля.

"Я лично это не поддерживаю. Мы рассматривали этот вопрос", — сказал он.

Председатель Комитета отметил, что сейчас полноценно работает приложение "Резерв+", и это самый легкий способ обновить данные.

"Первые недели немного буксовало приложение "Резерв+", но сейчас оно полноценно работает. И когда мы даже в законе прописывали сроки — месяц, два или три — то все мы признали, что украинцы, так исторически произошло, в большинстве пойдут обновлять данные в последний или предпоследний день", — сказал нардеп.

Заветневич добавил, что сейчас есть у всех возможность обновить данные.

"Сделаем ли месяц, два или три — какая разница? Я думаю, сейчас оно работает — пожалуйста, идите обновляйте данные. Потому что иначе это может продолжаться бесконечно", — подытожил он.

Напомним, около полутора миллионов украинцев уже обновили данные в приложении Резерв+. Показатели регистрации стабильны, и они будут расти.

Добавим, что украинское правительство пока не планирует внедрять новые обновления для мобильного приложения Резерв+. Особенно это касается электронных повесток, а также направлений на прохождение военно-врачебных комиссий.