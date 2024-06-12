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У Раді пояснили, чи продовжать термін оновлення даних громадян

12 червня 2024 13:05
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Оновлення даних військовозобов'язаних — Рада проти продовження термінів
Голова Комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки Верховної ради України Олександр Завітневич. Фото: партія "Слуга Народу"
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Двох місяців цілком достатньо аби оновити облікові дані змогли усі військовозобов'язані українці. Це можна зробити через додаток "Резерв+", який зараз працює стабільно.

Про це заявив голова Комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки Верховної ради України, народний депутат Олександр Завітневич в інтерв'ю BBC Україна.

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Чому у Раді проти продовження терміну оновлення облікових даних

Завітневич зазначив, що він проти продовження терміну оновлення даних після 16 липня.

"Я особисто це не підтримую. Ми розглядали це питання", — сказав він.

Голова Комітету зазначив, що зараз повноцінно працює додаток "Резерв+", і це є найлегшим способом оновити дані.

"Перші тижні трошки буксував додаток "Резерв+", але зараз він повноцінно працює. І коли ми навіть в законі прописували терміни – місяць, два чи три – то всі ми визнали, що українці, так історично сталося, в більшості підуть оновлювати дані в останній або передостанній день", — сказав нардеп.

Завітневич додав, що зараз є у всіх можливість оновити дані.

"Зробимо чи місяць, чи два, чи три – яка різниця? Я думаю, зараз воно працює – будь ласка, ідіть оновлюйте дані. Тому що інакше це може тривати нескінченно", — підсумував він.

Нагадаємо, майже півтора мільйони українців оновили дані у застосунку Резерв+.  Показники реєстрації стабільні і вони зростатимуть. 

Додамо, що український уряд наразі не має в планах запроваджувати нові оновлення для мобільного додатку Резерв+. Особливо це стосується електронних повісток, а також направлень на проходження військово-лікарських комісій.

мобілізація
війна в Україні
війна
військовий облік
резерв
ТЦК та СП
Верховна Рада
військовозобов'язані
армія

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