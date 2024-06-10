Чи впровадять в Україні економічне бронювання

Представитель оборонного комитета Федор Вениславский. Фото: скриншот эфира Новини.LIVE

В Раде и правительстве от идеи экономического бронирования не отказались, вопросы на стадии обсуждения. С одной стороны, это может не соответствовать Конституции Украины из-за нарушения принципа равенства, однако существует альтернативное мнение — экономика нуждается в поддержке.

Об этом сообщил член парламентского комитета по обороне нардеп Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина" в понедельник, 10 июня.

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По словам Вениславского, в пятницу это был один из вопросов от народных депутатов. На него отвечал и министр экономики, и министр финансов, и замминистра экономики, и премьер-министр Украины.

По мнению многих представителей исполнительной власти вопрос экономического бронирования актуален, но каких-то уже наработанных алгоритмов, которые позволили бы сказать, что он будет введен, пока нет.

Существующие нюансы экономического бронирования

"Я не могу сказать, что это вопрос, который, скажем, абсолютно безболезненно пройдет в парламенте. Это очень сенситивный вопрос, он имеет очень много последствий с точки зрения социальной справедливости и соответствия Конституции. Поэтому я не думаю, что в очень краткосрочной перспективе это вопрос будет решен", — отметил Вениславский.

По словам нардепа, экономическое бронирование может не соответствовать Конституции Украины, потому что будет нарушен принцип равенства.

"Наши коллеги из комитета экономического развития считают, что это нужно, потому что экономика нуждается в поддержке. И введя экономическое бронирование, мы дадим стимул для развития экономики, что, в свою очередь, будет обеспечивать поступление налогов, за которые мы будем закупать оружие, выплачивать заработную плату и денежное довольствие наших военных", — рассказал Вениславский.

Как отметил член парламентского комитета по вопросам обороны, вопрос сложный и неоднозначный, поэтому каких-либо идей по его решению пока нет.

Напомним, Вениславский также ответил, есть ли в планах инициировать увеличение срока для обновления военно-учетных данных. По его словам, никаких оснований для этого нет.

Также украинское правительство пока не планирует внедрять новые обновления для мобильного приложения "Резерв+".

Ранее Вениславский заявлял, что работники территориальных центров комплектований не имеют права задерживать украинцев.