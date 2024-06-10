Чи впровадять в Україні економічне бронювання

Представник оборонного Комітету Федір Веніславський. Фото: скриншот з етеру Новини.LIVE

У Раді та уряді від ідеї економічного бронювання не відмовилися, питання на стадії обговорення. З одного боку, це може не відповідати Конституції України через порушення принципу рівності, проте існує альтернативна думка — економіка потребує підтримки.

Про це повідомив член парламентського комітету з питань оборони нардеп Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна" у понеділок, 10 червня.

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За словами Веніславського, під час години запитань до уряду в п'ятницю це було одним із питань від народних депутатів. На нього відповідали і міністр економіки, і міністр фінансів, і заступник міністра економіки, і прем'єр-міністр України.

На думку багатьох представників виконавчої влади питання економічного бронювання є актуальним, але якихось вже напрацьованих алгоритмів, які б дозволили сказати, що воно буде запроваджено, наразі немає.

Які існують нюанси економічного бронювання

"Я не можу сказати, що це питання, яке, скажімо, абсолютно безболісно пройде у парламенті. Це дуже сенситивне питання, воно має дуже багато наслідків з точки зору соціальної справедливості та відповідності Конституції. Тому я не думаю, що в дуже короткостроковій перспективі це питання буде вирішено", — зауважив Веніславський.

За словами нардепа, економічне бронювання може не відповідати Конституції України, тому що буде порушено принцип рівності.

"Наші колеги з комітету економічного розвитку вважають, що це потрібно, тому що економіка потребує підтримки. І запровадивши економічне бронювання, ми дамо стимул для розвитку економіки, що, в свою чергу, буде забезпечувати надходження податків, за які ми будемо закуповувати зброю, виплачувати заробітну плату та грошове забезпечення наших військових", — розповів Веніславський.

Як зазначив член парламентського комітету з питань оборони, питання складне й неоднозначне, тому якихось ідей щодо його вирішення поки немає.

Нагадаємо, Веніславський також відповів, чи є в планах ініціювати збільшення терміну для оновлення військово-облікових даних. За його словами, жодних підстав для цього немає.

Також український уряд наразі не має в планах запроваджувати нові оновлення для мобільного додатку "Резерв+".

Раніше Веніславський заявляв, що працівники територіальних центрів комплектувань не мають права затримувати українців.