Гончаренко предложил уменьшить предельный возраст для службы в армии

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко предложил уменьшить предельный возраст пребывания на военной службе и в запасе. Речь идет с 60 до 55 лет.

Об этом Алексей Гончаренко сообщил в Telegram в понедельник, 25 ноября.

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Гончаренко отметил, что соответствующий законопроект №12222 уже подал в Верховную Раду.

Законопроект №12222. Фото: скриншот

Он также объяснил, почему это необходимо. По его словам, большинство мужчин в возрасте 55-60 лет имеют худшее состояние здоровья, часто признаются "ограниченно годными" и физически не способны выполнять все боевые задачи. Также военные, которые находятся на фронте с 2022 года, нуждаются в ротации или демобилизации.

"Командиры отмечают, что "армия стареет", и старшие военнослужащие не всегда могут эффективно выполнять определенные боевые задачи. В то же время те, кто хочет продолжить службу, смогут это сделать по собственному желанию", — подчеркнул Гончаренко.

Нардеп отметил, что эту инициативу поддерживают украинцы, ведь петиция о снижении предельного возраста мобилизации набрала 25 тысяч голосов.

"Это важный шаг для обеспечения эффективности войска, ротации военных и сохранения их здоровья. Буду настаивать на быстром рассмотрении законопроекта!" — добавил Гончаренко.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, нардеп Ирина Констанкевич объяснила, почему будут пересматривать условия бронирования от мобилизации.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил создать подразделения рекрутинга в бригадах для привлечения добровольцев в армию.