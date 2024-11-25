Гончаренко запропонував зменшити граничний вік для служби в армії

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Народний депутат України Олексій Гончаренко запропонував зменшити граничний вік перебування на військовій службі та у запасі. Йдеться з 60 до 55 років.

Про це Олексій Гончаренко повідомив у Telegram у понеділок, 25 листопада.

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Гончаренко зазначив, що відповідний законопроєкт №12222 вже подав до Верховної Ради.

Законопроєкт №12222. Фото: скриншот

Він також пояснив, чому це необхідно. За його словами, більшість чоловіків віком 55–60 років мають гірший стан здоров’я, часто визнаються "обмежено придатними" та фізично не здатні виконувати всі бойові завдання. Також військові, які перебувають на фронті з 2022 року, потребують ротації або демобілізації.

"Командири відзначають, що "армія старішає", і старші військовослужбовці не завжди можуть ефективно виконувати певні бойові завдання. Водночас, ті, хто хоче продовжити службу, зможуть це зробити за власним бажанням", — наголосив Гончаренко.

Нардеп зазначив, що цю ініціативу підтримують українці, адже петиція про зниження граничного віку мобілізації набрала 25 тисяч голосів.

"Це важливий крок для забезпечення ефективності війська, ротації військових та збереження їх здоров’я. Буду наполягати на швидкому розгляді законопроєкту!" — додав Гончаренко.

Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, нардеп Ірина Констанкевич пояснила, чому переглядатимуть умови бронювання від мобілізації.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив створити підрозділи рекрутингу в бригадах для залучення добровольців в армію.