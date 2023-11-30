Демобилизация военных во время войны: подробности

Военнослужащие ВСУ. Фото: FB/Генштаб

В Раде зарегистрировали законопроект об увольнении с военной службы во время действия военного положения. Автор документа — депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Его основным требованием является увольнение со службы военных, которые отслужили 18 месяцев со дня призыва и не хотят продолжать службу дальше, передают Новини.LIVE.

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Законопроект №10294 за авторством Гончаренко называется "О воинских обязанностях и военной службе, об увольнении с военной службы во время действия военного положения военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации и выслуживших установленный законом срок службы".

Скриншот из сайта ВР

В его пояснительной записке депутат отметил, что учитывая новую реальность российской полномасштабной агрессии, неопределенность срока окончательной победы, вероятного сохранения российской угрозы даже после завершения войны, необходимо ограничить срок мобилизации каждого отдельного человека.

Кроме того, гарантировать отсрочку от последующей мобилизации для тех, кто уже отслужил установленный срок.

"Пока возникла такая ситуация, когда, несмотря на "общую" мобилизацию, одни люди служат без известных им сроков увольнения, а другие не служат вообще. Более того, часто снова служат те, кто и раньше не избегал военной службы. И наоборот. То есть одни люди отдают долгу значительную часть своей жизни, а другие — нет", — считает Гончаренко.

По его убеждению, это нарушение не только закона, но и общих принципов справедливости и равенства перед законом. Кроме того, ситуация неопределенности сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния военнослужащих, а также потенциально к социальному напряжению между служившими и неслужившими.

"Неопределенность и слишком длительные сроки отрыва от семьи могут приводить к разрушению отношений как между партнерами, так и между родителями и детьми. Кроме того, некоторые военнослужащие испытывают ускоренный износ организма, быстрое ухудшение общего состояния здоровья из-за стресса и других нагрузок", — говорит депутат.

Основные изменения, предлагаемые законопроектом:

Установить срок военной службы не более 18 месяцев во время мобилизации и военного действия, если военнослужащий не хочет продолжать службу дальше.

Скриншот с сайта ВР

В случае если военнослужащие выслужили не менее 18 месяцев военной службы по призыву во время мобилизации, но выполняют задачи в интересах обороны Украины во время действия военного положения, должны быть уволены в течение трех месяцев после его завершения его завершения.

Скриншот с сайта ВР

Примут ли законопроект об увольнении военнослужащих по собственному желанию

Несколько депутатов ВР, с которыми пообщались Новини.LIVE, дают малые шансы на принятие законопроекта Гончаренко. Сейчас, по их словам, в Раде ждут большой законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Он на стадии разработки и еще не представлен на регистрацию в ВР.

За ним право на увольнение с военной службы можно будет:

По собственному желанию для иностранцев и лиц без гражданства;

В связи с освобождением из плена (кроме тех, кто добровольно сдался в плен);

В связи с досрочным расторжением договора для курсантов дамского пола;

В связи с наличием инвалидности I или II группы;

В связи с проведением организационных мероприятий в разведорганах, СБУ, УГО.

Что касается законопроекта №10294 по увольнению с военной службы во время действия военного положения Алексея Гончаренко, то по состоянию на среду 29 ноября документ передан на рассмотрение руководства ВР.