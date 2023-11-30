Демобілізація військових під час війни: подробиці

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: FB/Генштаб

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. Автором документу є депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Його основною вимогою є звільнення зі служби тих військових, які відслужили 18 місяців з дня призову і не хочуть продовжувати службу далі, передають Новини.LIVE.

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Законопроєкт №10294 за авторством Гончаренка має назву "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо звільнення з військової служби під час дії воєнного стану військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації та які вислужили встановлений законом строк служби.

Скріншот із сайту ВР

У його пояснювальній записці депутат зазначив, що враховуючи нову реальність російської повномасштабної агресії, невизначеність терміну остаточної перемоги, імовірне збереження російської загрози навіть після завершення війни, необхідно обмежити термін мобілізації кожної окремої людини.

Окрім того гарантувати відстрочку від наступної мобілізації для тих, хто вже відслужив встановлений термін.

"Наразі виникла така ситуація, коли, попри "загальну" мобілізацію, одні люди служать без відомих їм строків звільнення, а інші не служать взагалі. Більше того, часто знову служать ті, хто й раніше не уникав військової служби. І навпаки. Тобто одні люди віддають обов’язку значну частку свого життя, а інші — ні", — вважає Гончаренко.

На його переконання, це є порушенням не лише закону, а й загальних принципів справедливості та рівності перед законом. Окрім того, ситуація невизначеності термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану військовослужбовців, а також потенційно до соціальної напруги між тими, хто служив і тими, хто не служив.

"Невизначеність і надто тривалі терміни відриву від родин можуть призводити до руйнації стосунків як між партнерами, так і між батьками й дітьми. Окрім того деякі військовослужбовці відчувають прискорене зношуваня організму, швидке погіршення загального стану здоров’я через стрес та інші навантаження", — каже депутат.

Основні зміни, які пропонує законопроєкт:

Встановити термін військової служби не більше 18 місяців під час мобілізації та під час дії воєнного стану, якщо військовослужбовець не хоче продовжувати службу.

Скріншот із сайту ВР

У разі якщо військовослужбовці вислужили не менше 18 місяців військової служби за призовом під час мобілізації, але виконують завдання в інтересах оборони України під час дії воєнного стану, мають бути звільнені протягом трьох місяців після завершення його завершення.

Скріншот із сайту ВР

Чи ухвалять законопроєкту про звільнення військослужбовців за власним бажанням

Кілька депутатів ВР, з якими поспілкувалися Новини.LIVE, дають малі шанси на прийняття законопроєкту Гончаренка. Наразі, за їхніми словами, у Раді чекають на великий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Він на стадії розбробки і ще не поданий на реєстрацію у ВР.

За ним право на звільнення із військової служби матимуть:

За власним бажанням для іноземців та осіб без громадянства;

У зв’язку із звільненням з полону (крім тих, хто добровільно здався у полон);

У зв’язку з достроковим розірванням контракту для курсантів жіночої статі;

У зв’язку з наявністю інвалідності І чи ІІ групи;

У зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідорганах, СБУ, УДО.

Що ж до законопроєкту №10294 щодо звільнення з військової служби під час дії воєнного стану Олексія Гончаренка, то станом на середу 29 листопада документ передано на розгляд керівництва ВР.