Некоторые категории граждан не могут получить отсрочку через Резерв+ из-за проблемы с данными в госреестрах

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровой трансформации Екатерина Черногоренко. Фото: Минобороны

Сейчас каждая третья отсрочка от службы в ВСУ формируется в приложении "Резерв+". На данный момент более 240 тысяч военнообязанных воспользовались этой возможностью, но часто возникают проблемы для оформления некоторых категорий граждан.

Об этом в интервью порталу DOU заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровой трансформации Екатерина Черногоренко.

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У кого есть проблемы с отсрочкой через "Резерв+"

Черногоренко отметила, что сейчас Министерство обороны работает над расширением функционала приложения, в частности для категорий граждан, которые ухаживают за людьми с инвалидностью и преподавателей.

Однако, по словам Черногоренко, существуют категории граждан, для которых подтверждение права на отсрочку затруднено из-за отсутствия необходимых данных в государственных реестрах. Например, если ребенок многодетной семьи родился за границей, информация об этом может быть недоступна в украинских реестрах. Министерство обороны работает над решением этой проблемы путем цифровой трансформации тех типов отсрочек, которые трудно автоматизировать.

Она подчеркнула, что отсрочки предоставляются до завершения объявленной мобилизации, которая продолжается каждые 90 дней. Соответственно, основания для отсрочки проверяются повторно с каждым продлением военного положения и мобилизации.

Автоматическое продление отсрочек возможно в случаях, когда система "Оберіг" может самостоятельно подтвердить основания для этого на основе данных из государственных реестров. Сейчас такая возможность доступна для лиц с инвалидностью, имеющих пенсионное удостоверение, студентов, аспирантов, докторантов, а также родителей трех и более детей, рожденных в одном браке.

Напомним, мы ранее писали о том, для кого именно в 2025 году доступна отсрочка онлайн, в приложении "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, могут ли студенты получить отсрочку для обучения без визита в ТЦК.