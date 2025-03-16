Деякі категорії громадян не можуть отримати відстрочку через Резерв+ через проблему з даними у держреєстрах

Заступниця міністра оборони України з питань цифрової трансформації Катерина Черногоренко. Фото: Міноборони

Зараз кожна третя відстрочка від служби в ЗСУ формується у додатку "Резерв+". На цей момент понад 240 тисяч військовозобов'язаних скористалися цією можливістю, але часто виникають проблеми для оформлення деяких категорій громадян.

Про це в інтерв'ю порталу DOU заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрової трансформації Катерина Черногоренко.

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У кого є проблеми з відстрочкою через "Резерв+"

Черногоренко зазначила, що зараз Міністерство оборони працює над розширенням функціоналу додатка, зокрема для категорій громадян, які доглядають за людьми з інвалідністю та викладачів.

Однак, за словами Черногоренко, існують категорії громадян, для яких підтвердження права на відстрочку ускладнене через відсутність необхідних даних у державних реєстрах. Наприклад, якщо дитина багатодітної сім'ї народилася за кордоном, інформація про це може бути недоступна в українських реєстрах. Міністерство оборони працює над вирішенням цієї проблеми шляхом цифрової трансформації тих типів відстрочок, які важко автоматизувати.

Вона підкреслила, що відстрочки надаються до завершення оголошеної мобілізації, яка продовжується кожні 90 днів. Відповідно, підстави для відстрочки перевіряються повторно з кожним продовженням воєнного стану та мобілізації.

Автоматичне продовження відстрочок можливе у випадках, коли система "Оберіг" може самостійно підтвердити підстави для цього на основі даних з державних реєстрів. Наразі така можливість доступна для осіб з інвалідністю, що мають пенсійне посвідчення, студентів, аспірантів, докторантів, а також батьків трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, для кого саме у 2025 році доступна відстрочка онлайн, у застосунку "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть студенти отримати відстрочку для навчання без візиту до ТЦК.