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Главная Мобилизация В "Резерв+" можно получить отсрочку — кого это касается

В "Резерв+" можно получить отсрочку — кого это касается

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 04:30
Некоторые новые категории граждан могут получить отсрочку через Резерв+
Военнообязанный на приеме в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В конце июля или начале августа в приложении "Резерв+" появятся новые функции. Например, будет возможность очень просто получить отсрочку.

Об этом сообщила в Facebook заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Сообщение Екатерины Черногоренко. Фото: Скриншот

По словам Черногоренко, представители следующих категорий военнообязанных смогут оформить отсрочку в пару нажатий:

  • научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования - если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;
  • граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, - при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС.

Екатерина Черногоренко отметила, что сейчас очень важно иметь возможность оформить отсрочку онлайн - без лишних очередей и привязки к ТЦК. Среди следующих обновлений приложения - привлечение в список семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью.

Ранее стало известно, что после уплаты штрафа от ТЦК и СП военнообязанные должны обновить свои данные. Тех, кто платит их в приложении "Резерв+", такое требование тоже касается.

Ранее сообщалось, какой штраф придется заплатить за потерю военного билета. Также рассказывали, как его восстановить.

ВСУ мобилизация отсрочка военнообязанные резерв военно-учетный документ
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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