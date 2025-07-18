Некоторые новые категории граждан могут получить отсрочку через Резерв+

Военнообязанный на приеме в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В конце июля или начале августа в приложении "Резерв+" появятся новые функции. Например, будет возможность очень просто получить отсрочку.

Об этом сообщила в Facebook заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Кто сможет получить отсрочку "в пару нажатий"

Сообщение Екатерины Черногоренко. Фото: Скриншот

По словам Черногоренко, представители следующих категорий военнообязанных смогут оформить отсрочку в пару нажатий:

научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования - если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, - при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС.

Екатерина Черногоренко отметила, что сейчас очень важно иметь возможность оформить отсрочку онлайн - без лишних очередей и привязки к ТЦК. Среди следующих обновлений приложения - привлечение в список семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью.

Ранее стало известно, что после уплаты штрафа от ТЦК и СП военнообязанные должны обновить свои данные. Тех, кто платит их в приложении "Резерв+", такое требование тоже касается.

Ранее сообщалось, какой штраф придется заплатить за потерю военного билета. Также рассказывали, как его восстановить.