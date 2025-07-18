Деякі нові категорії громадян можуть отримати відстрочку через Резерв+

У "Резерв+" можна отримати відстрочку — кого це стосується
Наприкінці липня чи початку серпня в застосунку "Резерв+" з'являться нові функції. Наприклад, буде можливість дуже просто отримати відстрочку.
Про це повідомила у Facebook заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко.
Хто зможе отримати відстрочку "у пару натискань"
За словами Чорногоренко, представники наступних категорій військовозобов'язаних зможуть оформити відстрочку у пару натискань:
- наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
- громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, — за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.
Катерина Чорногоренко зазначила, що зараз дуже важливо мати змогу оформити відстрочку онлайн — без зайвих черг і прив’язки до ТЦК. Серед наступних оновлень застосунку — залучання до списку родин, які виховують дитину з інвалідністю.
Раніше стало відомо, що після сплати штрафу від ТЦК та СП військовозобов'язані мають оновити свої дані. Тих, хто сплачує їх у застосунку "Резерв+", така вимога теж стосується.
Раніше повідомлялось, який штраф доведеться заплатити за втрату військового квитка. Також розповідали, як його поновити.
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