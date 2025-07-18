Деякі нові категорії громадян можуть отримати відстрочку через Резерв+

Військовозобов'язаний на прийомі в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Наприкінці липня чи початку серпня в застосунку "Резерв+" з'являться нові функції. Наприклад, буде можливість дуже просто отримати відстрочку.

Про це повідомила у Facebook заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко.

Реклама

Читайте також:

Хто зможе отримати відстрочку "у пару натискань"

Повідомлення Катерини Чорногоренко. Фото: Скриншот

За словами Чорногоренко, представники наступних категорій військовозобов'язаних зможуть оформити відстрочку у пару натискань:

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, — за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

Катерина Чорногоренко зазначила, що зараз дуже важливо мати змогу оформити відстрочку онлайн — без зайвих черг і прив’язки до ТЦК. Серед наступних оновлень застосунку — залучання до списку родин, які виховують дитину з інвалідністю.

Раніше стало відомо, що після сплати штрафу від ТЦК та СП військовозобов'язані мають оновити свої дані. Тих, хто сплачує їх у застосунку "Резерв+", така вимога теж стосується.

Раніше повідомлялось, який штраф доведеться заплатити за втрату військового квитка. Також розповідали, як його поновити.