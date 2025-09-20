Видео
Главная Мобилизация В "Резерв+" появится новый тип отсрочек — как уже протестировать

В "Резерв+" появится новый тип отсрочек — как уже протестировать

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 01:30
Минобороны предлагает протестировать в Резерв+ новый тип отсрочек
Проверка документов у военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

Совсем скоро в приложении "Резерв+" будет реализована возможность онлайн-оформления отсрочки от мобилизации для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка. Однако функцию уже можно протестировать сейчас.

О такой возможности сообщается на официальном сайте Минобороны.

Читайте также:

Кто может получить отсрочку онлайн

Для участия в тестовом режиме и получения отсрочки одним из первых, необходимо заполнить анкету по ссылке.

Право на участие в тестировании имеют:

  • родители детей с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетних детей с инвалидностью.

Онлайн-отсрочка функционирует следующим образом: в приложении "Резерв+" подается соответствующий запрос, затем система автоматически проверяет основания для отсрочки через взаимодействие с государственными реестрами, а в случае подтверждения отсрочка предоставляется, а информация об этом отображается в электронном военном документе.

Весь процесс полностью автоматизирован и занимает несколько часов, не требуя сбора справок, посещения территориальных центров комплектования и длительного ожидания рассмотрения дела.

На сегодня в приложении "Резерв+" можно получить отсрочку:

  • людям с инвалидностью;
  • студентам и аспирантам;
  • родителям трех и более детей, рожденных в одном браке;
  • семьям защитников и защитниц с ребенком;
  • мужьям или женам людей с инвалидностью;
  • лицам с временной непригодностью к военной службе;
  • работникам учреждений высшего и профессионального образования.

Ранее мы писали, что в "Резерв+" увеличился перечень штрафов, которые можно оплатить без личного присутствия в ТЦК.

Также мы информировали, обязательно ли платить штраф от ТЦК именно в "Резерв+".

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
