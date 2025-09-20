Минобороны предлагает протестировать в Резерв+ новый тип отсрочек

В "Резерв+" появится новый тип отсрочек — как уже протестировать
Совсем скоро в приложении "Резерв+" будет реализована возможность онлайн-оформления отсрочки от мобилизации для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка. Однако функцию уже можно протестировать сейчас.
О такой возможности сообщается на официальном сайте Минобороны.
Кто может получить отсрочку онлайн
Для участия в тестовом режиме и получения отсрочки одним из первых, необходимо заполнить анкету по ссылке.
Право на участие в тестировании имеют:
- родители детей с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетних детей с инвалидностью.
Онлайн-отсрочка функционирует следующим образом: в приложении "Резерв+" подается соответствующий запрос, затем система автоматически проверяет основания для отсрочки через взаимодействие с государственными реестрами, а в случае подтверждения отсрочка предоставляется, а информация об этом отображается в электронном военном документе.
Весь процесс полностью автоматизирован и занимает несколько часов, не требуя сбора справок, посещения территориальных центров комплектования и длительного ожидания рассмотрения дела.
На сегодня в приложении "Резерв+" можно получить отсрочку:
- людям с инвалидностью;
- студентам и аспирантам;
- родителям трех и более детей, рожденных в одном браке;
- семьям защитников и защитниц с ребенком;
- мужьям или женам людей с инвалидностью;
- лицам с временной непригодностью к военной службе;
- работникам учреждений высшего и профессионального образования.
Ранее мы писали, что в "Резерв+" увеличился перечень штрафов, которые можно оплатить без личного присутствия в ТЦК.
Также мы информировали, обязательно ли платить штраф от ТЦК именно в "Резерв+".
Читайте Новини.LIVE!