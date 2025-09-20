Минобороны предлагает протестировать в Резерв+ новый тип отсрочек

Проверка документов у военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

Совсем скоро в приложении "Резерв+" будет реализована возможность онлайн-оформления отсрочки от мобилизации для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка. Однако функцию уже можно протестировать сейчас.

О такой возможности сообщается на официальном сайте Минобороны.

Кто может получить отсрочку онлайн

Для участия в тестовом режиме и получения отсрочки одним из первых, необходимо заполнить анкету по ссылке.

Право на участие в тестировании имеют:

родители детей с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетних детей с инвалидностью.

Онлайн-отсрочка функционирует следующим образом: в приложении "Резерв+" подается соответствующий запрос, затем система автоматически проверяет основания для отсрочки через взаимодействие с государственными реестрами, а в случае подтверждения отсрочка предоставляется, а информация об этом отображается в электронном военном документе.

Весь процесс полностью автоматизирован и занимает несколько часов, не требуя сбора справок, посещения территориальных центров комплектования и длительного ожидания рассмотрения дела.

На сегодня в приложении "Резерв+" можно получить отсрочку:

людям с инвалидностью;

студентам и аспирантам;

родителям трех и более детей, рожденных в одном браке;

семьям защитников и защитниц с ребенком;

мужьям или женам людей с инвалидностью;

лицам с временной непригодностью к военной службе;

работникам учреждений высшего и профессионального образования.

