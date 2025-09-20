Міноборони пропонує протестувати в Резерв+ новий тип відстрочок

Перевірка документів у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

Зовсім скоро в застосунку "Резерв+" буде реалізовано можливість онлайн-оформлення відстрочки від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини. Проте функцію вже можна протестувати зараз.

Про таку можливість повідомляється на офіційному сайті Міноборони.

Хто може отримати відстрочку онлайн

Для участі у тестовому режимі та отримання відстрочки одним із перших, необхідно заповнити анкету за посиланням.

Право на участь у тестуванні мають:

батьки дітей з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітніх дітей з інвалідністю.

Онлайн-відстрочка функціонує таким чином: в додатку "Резерв+" подається відповідний запит, потім система автоматично перевіряє підстави для відстрочки через взаємодію з державними реєстрами, а у разі підтвердження відстрочка надається, а інформація про це відображається в електронному військовому документі.

Весь процес є повністю автоматизованим та займає кілька годин, не вимагаючи збору довідок, відвідування територіальних центрів комплектування та тривалого очікування розгляду справи.

Станом на сьогодні в додатку "Резерв+" можна отримати відстрочку:

людям з інвалідністю;

студентам та аспірантам;

батькам трьох та більше дітей, народжених в одному шлюбі;

сім'ям захисників та захисниць із дитиною;

чоловікам або дружинам людей з інвалідністю;

особам з тимчасовою непридатністю до військової служби;

працівникам закладів вищої та професійної освіти.

