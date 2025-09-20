Відео
Головна Мобілізація У "Резерв+" з'явиться новий тип відстрочок — як вже протестувати

У "Резерв+" з'явиться новий тип відстрочок — як вже протестувати

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 01:30
Міноборони пропонує протестувати в Резерв+ новий тип відстрочок
Перевірка документів у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

Зовсім скоро в застосунку "Резерв+" буде реалізовано можливість онлайн-оформлення відстрочки від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини. Проте функцію вже можна протестувати зараз.

Про таку можливість повідомляється на офіційному сайті Міноборони

Читайте також:

Хто може отримати відстрочку онлайн

Для участі у тестовому режимі та отримання відстрочки одним із перших, необхідно заповнити анкету за посиланням.

Право на участь у тестуванні мають:

  • батьки дітей з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітніх дітей з інвалідністю.

Онлайн-відстрочка функціонує таким чином: в додатку "Резерв+" подається відповідний запит, потім система автоматично перевіряє підстави для відстрочки через взаємодію з державними реєстрами, а у разі підтвердження відстрочка надається, а інформація про це відображається в електронному військовому документі.

Весь процес є повністю автоматизованим та займає кілька годин, не вимагаючи збору довідок, відвідування територіальних центрів комплектування та тривалого очікування розгляду справи.

Станом на сьогодні в додатку "Резерв+" можна отримати відстрочку:

  • людям з інвалідністю;
  • студентам та аспірантам;
  • батькам трьох та більше дітей, народжених в одному шлюбі;
  • сім'ям захисників та захисниць із дитиною;
  • чоловікам або дружинам людей з інвалідністю;
  • особам з тимчасовою непридатністю до військової служби;
  • працівникам закладів вищої та професійної освіти.

Раніше ми писали, що у "Резерв+" збільшився перелік штрафів, які можна сплатити без особистої присутності в ТЦК. 

Також ми інформували, чи обов'язково сплачувати штраф від ТЦК саме в "Резерв+".

Міноборони військовий облік мобілізація застосунок відстрочка резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
