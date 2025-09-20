Міноборони пропонує протестувати в Резерв+ новий тип відстрочок

У "Резерв+" з'явиться новий тип відстрочок — як вже протестувати
Зовсім скоро в застосунку "Резерв+" буде реалізовано можливість онлайн-оформлення відстрочки від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини. Проте функцію вже можна протестувати зараз.
Про таку можливість повідомляється на офіційному сайті Міноборони.
Хто може отримати відстрочку онлайн
Для участі у тестовому режимі та отримання відстрочки одним із перших, необхідно заповнити анкету за посиланням.
Право на участь у тестуванні мають:
- батьки дітей з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітніх дітей з інвалідністю.
Онлайн-відстрочка функціонує таким чином: в додатку "Резерв+" подається відповідний запит, потім система автоматично перевіряє підстави для відстрочки через взаємодію з державними реєстрами, а у разі підтвердження відстрочка надається, а інформація про це відображається в електронному військовому документі.
Весь процес є повністю автоматизованим та займає кілька годин, не вимагаючи збору довідок, відвідування територіальних центрів комплектування та тривалого очікування розгляду справи.
Станом на сьогодні в додатку "Резерв+" можна отримати відстрочку:
- людям з інвалідністю;
- студентам та аспірантам;
- батькам трьох та більше дітей, народжених в одному шлюбі;
- сім'ям захисників та захисниць із дитиною;
- чоловікам або дружинам людей з інвалідністю;
- особам з тимчасовою непридатністю до військової служби;
- працівникам закладів вищої та професійної освіти.
