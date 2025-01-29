Когда в мобильном приложении "Резерв+" можно будет оформить электронное направление на ВВК — в Минобороны дали ответ

Смартфон с открытым приложением "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Украинцы смогут создавать направления на ВВК в мобильном приложении "Резерв+". Такое решение во вторник, 28 января, поддержало правительство.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко.

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Скриншот сообщения Екатерины Черногоренко

Что известно об электронных направлениях на ВВК

В "Резерв+" новая услуга появится 31 января. Сначала ею смогут воспользоваться те, кто хочет пройти медосмотр по собственному желанию, а впоследствии — и граждане, которые уже имеют повестку на ВВК.

"Без лишних очередей и бумаг — это один из принципов внедрения наших продуктов. Мы уже набрали команду тестировщиков, и сегодня все получают письма и начинают тест", — отметила Черногоренко.

Также представитель оборонного ведомства добавила, что реформа ВВК предусматривает не только цифровизацию, но и взаимодействие информационных систем Минздрава с Минобороны и возможность самостоятельно выбрать в "Резерв+" медицинское учреждение для прохождения ВВК.

Ранее о запуске системы электронных направлений на ВВК сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Масштабная цифровизация государственных услуг должна упростить процедуру прохождения медосмотра.

Также мы сообщали, что 19 января, в "Резерв+" произошел технический сбой. Из-за этого военнообязанные, призывники и резервисты не могли авторизоваться в мобильном приложении и воспользоваться услугами.