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У "Резерв+" з'являться електронні направлення на ВЛК — коли

29 січня 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Коли в мобільному застосунку "Резерв+" можна буде оформити електронне направлення на ВЛК — у Міноборони надали відповідь
Смартфон із відкритим застосунком "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Українці зможуть створювати направлення на ВЛК у мобільному застосунку "Резерв+". Таке рішення у вівторок, 28 січня, підтримав уряд.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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Скриншот повідомлення Катерини Черногоренко

Що відомо про електронні направлення на ВЛК

У "Резерв+" нова послуга з'явиться 31 січня. Спочатку нею зможуть скористатися ті, хто хоче пройти медогляд за власним бажанням, а згодом — і громадяни, які вже мають повістку на ВЛК.

"Без зайвих черг і паперів — це один із принципів впровадження наших продуктів. Ми вже набрали команду тестувальників, і сьогодні всі отримують листи та починають тест",  зазначила Черногорненко.

Також представниця оборонного відомства додала, що реформа ВЛК передбачає не лише цифровізацію, а й взаємодію інформаційних систем МОЗ із Міноборони та можливість самостійно обрати в "Резерв+" медичний заклад для проходження ВЛК.

Раніше про запуск системи електронних направлень на ВЛК повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Масштабна цифровізація державних послуг має спростити процедуру проходження медогляду.

Також ми повідомляли, що що 19 січня, в "Резерв+" стався технічний збій. Через це військовозобов'язані, призовники та резервісти не могли авторизуватися в мобільному застосунку та скористатися послугами.

Міноборони додаток ВЛК резерв цифровізація

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