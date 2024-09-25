Командование Сухопутных войск уточнило вопросы мобилизации отдельных категорий

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Командование Сухопутных войск уточнило ряд вопросов о призыве по мобилизации военнообязанных граждан отдельных категорий. Это осуществлено с учетом потребностей и задач по комплектованию личным составом подразделений Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск в Telegram в среду, 25 сентября.

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Мобилизация отдельных категорий граждан

В Сухопутных войсках отметили, что указанные решения, принятые, в том числе с целью снижения общественного напряжения, оформлены в установленном порядке и доведены до определенных воинских частей для служебного пользования.

"Однако органы военного управления ограничены в комментировании вопросов, направленных на выполнение поставленных задач и сведений служебного характера. Эти меры принимаются не просто так, ведь свободный доступ к вопросам комплектования подразделений расширяет возможности противника по оценке наших ресурсов и планов", — говорится в сообщении.

Там отметили, что понимают желание отдельных публичных лиц распространять информацию подобного содержания для усиления собственного влияния. Однако это не в пользу борьбы против российских оккупантов.

"Прежде всего хотим заметить, что каждый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет может добровольно присоединиться к войску, чтобы приблизить нашу Победу", — говорится в сообщении.

Пост Сухопутных войск. Фото: скриншот

Напомним, военнообязанные в Киеве и Закарпатье начали получать повестки для уточнения данных. Повести отправляются через "Укрпочту" и считаются врученными, даже если адресат отказался их получить.

Также военнообязанные граждане, состоящие на военном учете, должны следовать предписаниям, указанным в повестках ТЦК. Но есть причины, когда гражданин может на законных основаниях отказаться от получения повестки.