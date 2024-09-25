Командування Сухопутних військ уточнило питання мобілізації окремих категорій

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Командування Сухопутних військ уточнило низку питань щодо призову за мобілізацією військовозобов'язаних громадян окремих категорій. Це здійснено з урахуванням потреб і завдань із комплектування особовим складом підрозділів Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ у Telegram у середу, 25 вересня.

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Мобілізація окремих категорій громадян

У Сухопутних військах наголосили, що зазначені рішення, прийняті у тому числі з метою зниження суспільної напруги, оформлені у встановленому порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування.

"Проте органи військового управління обмежені в коментуванні питань, направлених на виконання поставлених завдань та відомостей службового характеру. Ці заходи вживаються не просто так, адже вільний доступ до питань комплектування підрозділів розширює можливості противника щодо оцінки наших ресурсів та планів", — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що розуміють бажання окремих публічних осіб розповсюджувати інформацію подібного змісту для посилення власного впливу. Однак це не на користь боротьби проти російських окупантів.

"Передусім хочемо зауважити, що кожен громадянин віком від 18 до 60 років може добровільно доєднатися до війська, щоб наблизити нашу Перемогу", — йдеться у повідомленні.

Допис Сухопутних військ. Фото: скриншот

Нагадаємо, військовозобов'язані у Києві та Закарпатті почали отримувати повістки для уточнення даних. Повістки надсилаються через "Укрпошту" і вважаються врученими, навіть якщо адресат відмовився їх отримати.

Також військовозобов’язані громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають слідувати приписам, зазначеним у повістках від ТЦК. Та існують причини, коли громадянин може на законних підставах відмовитися від отримання повістки.