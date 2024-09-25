Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У Сухопутних військах пояснили мобілізацію окремих категорій громадян arrow

У Сухопутних військах пояснили мобілізацію окремих категорій громадян

25 вересня 2024 12:48
Аркадій Пастула - Редактор
Командування Сухопутних військ уточнило питання мобілізації окремих категорій
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор

Командування Сухопутних військ уточнило низку питань щодо призову за мобілізацією військовозобов'язаних громадян окремих категорій. Це здійснено з урахуванням потреб і завдань із комплектування особовим складом підрозділів Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ у Telegram у середу, 25 вересня.

Читайте також:

Мобілізація окремих категорій громадян

У Сухопутних військах наголосили, що зазначені рішення, прийняті у тому числі з метою зниження суспільної напруги, оформлені у встановленому порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування.

"Проте органи військового управління обмежені в коментуванні питань, направлених на виконання поставлених завдань та відомостей службового характеру. Ці заходи вживаються не просто так, адже вільний доступ до питань комплектування підрозділів розширює можливості противника щодо оцінки наших ресурсів та планів", — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що розуміють бажання окремих публічних осіб розповсюджувати інформацію подібного змісту для посилення власного впливу. Однак це не на користь боротьби проти російських окупантів.

"Передусім хочемо зауважити, що кожен громадянин віком від 18 до 60 років може добровільно доєднатися до війська, щоб наблизити нашу Перемогу", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Сухопутних військ. Фото: скриншот

Нагадаємо, військовозобов'язані у Києві та Закарпатті почали отримувати повістки для уточнення даних. Повістки надсилаються через "Укрпошту" і вважаються врученими, навіть якщо адресат відмовився їх отримати.

Також військовозобов’язані громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають слідувати приписам, зазначеним у повістках від ТЦК. Та існують причини, коли громадянин може на законних підставах відмовитися від отримання повістки.

війна ЗСУ українці Україна мобілізація

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:14 Британська розвідка попередила про оточення Вугледара

13:10 Зеленський в США зустрівся зі Столтенбергом

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

13:00 Підприємцям доступні ваучери на відновлення бізнесу — умови програми

12:54 Природне диво — на Одещині у вересні розквітли груші

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

12:53 Зустріч Зеленського з То Ламом — про що домовилися політики

12:52 Відстрочка по догляду за рідними — як це зробити без довідки МСЕК

12:49 Поліція показала перші хвилини після влучання КАБу у багатоповерхівку в Харкові

12:48 У Сухопутних військах пояснили мобілізацію окремих категорій громадян

12:44 У Миколаєві дитина-квадробер стрибнула під велосипед

13:14 Британська розвідка попередила про оточення Вугледара

13:10 Зеленський в США зустрівся зі Столтенбергом

13:00 Підприємцям доступні ваучери на відновлення бізнесу — умови програми

12:54 Природне диво — на Одещині у вересні розквітли груші

12:53 Зустріч Зеленського з То Ламом — про що домовилися політики

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

12:52 Відстрочка по догляду за рідними — як це зробити без довідки МСЕК

12:49 Поліція показала перші хвилини після влучання КАБу у багатоповерхівку в Харкові

12:48 У Сухопутних військах пояснили мобілізацію окремих категорій громадян

12:44 У Миколаєві дитина-квадробер стрибнула під велосипед

12:37 Нові виплати сім'ям загиблих військових — хто отримає 15 млн, а хто 2,27 млн

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Text

12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Text

10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

Text
Ексклюзив

09:49 Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

08:00 Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

24 вересня 2024
Text

21:37 Нардеп пояснив, чому важко захистити Харків системами ППО

Text

17:51 Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Text

13:16 Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені