В ВСУ отреагировали на историю командира, который рассказал о взятке ТЦК за назначение товарища в его подразделение

Военный кладет деньги в карман. Иллюстративное фото: УНИАН

Сухопутные войска ВС Украины прокомментировали скандальную информацию, распространяемую соцсетями о требовании ТЦК дать взятку за перевод военного в нужное подразделение. В Сухопутных войсках призывают участника скандала предоставить подробную информацию об инциденте.

Такое сообщение Сухопутные войска ВС Украины опубликовали на своей странице в Telegram.

Реклама

Читайте также:

О чем заявили в СВ ВСУ

Там отметили, что командование очень обеспокоено такой ситуацией и просит посодействовать участника инцидента в расследовании. А именно предоставить подробную информацию (дата, место, лица, причастные к инциденту) через официальные каналы обратной связи или горячие линии Сухопутных войск.

В ведомстве отметили, что командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины ведет целенаправленную борьбу с любыми проявлениями коррупции и для этого проводит регулярные внутренние проверки ТЦК и пунктов сбора.

Кроме того, для прозрачности внедряются цифровые инструменты, которые обеспечивают прозрачный учет военнообязанных и минимизируют человеческий фактор. Речь о реестре "Оберег".

Кроме этого проводится постоянные тренинги персонала и вводится система рекрутинга, а также существуют горячие линии, на которые в случаях нарушений или требований взяток можно обратиться. Есть и другие специальные каналы связи, куда можно сообщить о фактах коррупции.

Что известно об инциденте с требованием взятки

В различных Telegram-каналах появилась история одного из командиров ВСУ, который рассказал, что его знакомый был задержан ТЦК и добровольно и спокойно прошел ВВК.

Но за возможность перевести мобилизованного в подразделение командира через рекрутинговый центр в ТЦК с него стали требовать взятку в восемь тысяч долларов.

Напомним, на Закарпатье местный житель организовал "бизнес" по переправке военнообязанных через границу. Для этого он пытался дать взятку пограничнику. А на Полтавщине судили работника ТЦК, который взял взятку ноутбуком.