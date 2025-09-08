Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация В Сухопутных войсках отреагировали на скандал со взяткой в ТЦК

В Сухопутных войсках отреагировали на скандал со взяткой в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 04:30
В ВСУ отреагировали на историю командира, который рассказал о взятке ТЦК за назначение товарища в его подразделение
Военный кладет деньги в карман. Иллюстративное фото: УНИАН

Сухопутные войска ВС Украины прокомментировали скандальную информацию, распространяемую соцсетями о требовании ТЦК дать взятку за перевод военного в нужное подразделение. В Сухопутных войсках призывают участника скандала предоставить подробную информацию об инциденте.

Такое сообщение Сухопутные войска ВС Украины опубликовали на своей странице в Telegram.

Реклама
Читайте также:

О чем заявили в СВ ВСУ

Там отметили, что командование очень обеспокоено такой ситуацией и просит посодействовать участника инцидента в расследовании. А именно предоставить подробную информацию (дата, место, лица, причастные к инциденту) через официальные каналы обратной связи или горячие линии Сухопутных войск.

В ведомстве отметили, что командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины ведет целенаправленную борьбу с любыми проявлениями коррупции и для этого проводит регулярные внутренние проверки ТЦК и пунктов сбора.

Кроме того, для прозрачности внедряются цифровые инструменты, которые обеспечивают прозрачный учет военнообязанных и минимизируют человеческий фактор. Речь о реестре "Оберег".

Кроме этого проводится постоянные тренинги персонала и вводится система рекрутинга, а также существуют горячие линии, на которые в случаях нарушений или требований взяток можно обратиться. Есть и другие специальные каналы связи, куда можно сообщить о фактах коррупции.

Что известно об инциденте с требованием взятки

В различных Telegram-каналах появилась история одного из командиров ВСУ, который рассказал, что его знакомый был задержан ТЦК и добровольно и спокойно прошел ВВК.

Но за возможность перевести мобилизованного в подразделение командира через рекрутинговый центр в ТЦК с него стали требовать взятку в восемь тысяч долларов.

Напомним, на Закарпатье местный житель организовал "бизнес" по переправке военнообязанных через границу. Для этого он пытался дать взятку пограничнику. А на Полтавщине судили работника ТЦК, который взял взятку ноутбуком.

ВСУ взятка мобилизация ТЦК и СП Сухопутные войска
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации