У ЗСУ відреагували на історію командира, який розповів про хабар ТЦК за призначення товариша до його підрозділу

Сухопутні війська ЗС України прокоментували скандальну інформацію, що поширюється соцмережами про вимогу ТЦК дати хабар за переведення військового у потрібний підрозділ. У Сухопутних військах закликають учасника скандалу надати детальну інформацію про інцидент.

Таке повідомлення Сухопутні війська ЗС України опублікували на своїй сторінці у Telegram.

Про що заявили у СВ ЗСУ

Там зазначили, що командування дуже занепокоєне такою ситуацією і просить посприяти учасника інциденту в розслідуванні. А саме надати детальну інформацію (дата, місце, особи, причетні до інциденту) через офіційні канали зворотного зв’язку або гарячі лінії Сухопутних військ.

У відомстві відмітили, що командування Сухопутних військ Збройних Сил України веде цілеспрямовану боротьбу з будь-якими проявами корупції й для цього проводить регулярні внутрішні перевірки ТЦК та пунктів збору.

Крім того, задля прозорості впроваджуються цифрові інструменти, які забезпечують прозорий облік військовозобов'язаних та мінімізують людський фактор. Мова про реєстр "Оберіг".

Окрім цього проводиться постійниі тренінги персоналу та запроваджується система рекрутингу, а також існують гарячі лінії, на які у випадках порушень чи вимог хабарів можна звернутись. Є й інші спеціальні канали зв’язку, куди можна повідомити про факти корупції.

Що відомо про інцидент з вимогою хабаря

У різних Telegram-каналах з'явилась історія одного з командирів ЗСУ, який розповів, що його знайомий був затриманий ТЦК та добровільно й спокійно пройшов ВЛК.

Але за змогу перевести мобілізованого до підрозділу командира через рекрутинговий центр у ТЦК з нього стали вимагати хабар у вісім тисяч доларів.

Нагадаємо, на Закарпатті місцевий житель організував "бізнес" з переправлення військовозобов'язаних через кордон. Для цього він намагався дати хабар прикордоннику. А на Полтавщині судили працівника ТЦК, який взяв хабар ноутбуком.