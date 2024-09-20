В Сумской области многодетного мужчину осудили за уклонение от мобилизации

Судебное заседание. Фото иллюстративное: Малиновский районный суд г. Одессы

В Сумской области из-за отказа от мобилизации судили мужчину, который имеет на иждивении троих детей. Недавно украинец вернулся из Польши.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В ноябре прошлого года мужчина прошел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации. В декабре он получил повестку, однако не пришел в ТЦК.

На суде мужчина заявил, что не признает своей вины. Он объяснил, что в 90-х годах был признан "ограниченно годным" к военной службе из-за хронического обструктивного бронхита, также имел проблемы со спиной, и врачи рекомендовали ему операцию.

В апреле 2022 года он вместе с семьей уехал в Польшу, но в сентябре того же года вернулся из-за проблем со здоровьем, которые возникли в результате физического труда. После этого ему вручили повестку и признали пригодным к мобилизации. Однако житель Сумщины не согласился с этим решением, поэтому уклонился от военной службы.

Адвокат мужчины заявил, что подсудимый имеет на иждивении троих детей и жену.

"Имея неудовлетворительное состояние здоровья, он обратился в районный ТЦК и СП, пройдя медицинский осмотр с надеждой на то, что ВВК подтвердит существование хронических болезней, которые мешают прохождению военной службы. Зато ВВК провела осмотр формально и признала его годным к военной службе", — говорится в заявлении адвоката.

Однако в ТЦК отметили, что после несогласия мужчины с решением районной ВВК он был направлен на прохождение комиссии в Сумах, где он также был признан годным к военной службе.

"23 г — остеохондроз, который поставил ему врач-невролог, и 52 г — хронический дуоденит. Но согласно вышеупомянутому нормативному акту, лицо является годным к военной службе", — сообщила глава ВВК в Белополье.

Что решил суд

Суд, проанализировав материалы дела, признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации). Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, во Львовской области воинская часть не выплатила жене погибшего бойца последнее денежное обеспечение в размере 100 тысяч гривен. Женщина обратилась в суд и выиграла дело.

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