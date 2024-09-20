У Сумській області багатодітного чоловіка засудили через ухилення від мобілізації

Судове засідання. Фото ілюстративне: Малиновський районний суд м. Одеси

У Сумській області через відмову від мобілізації судили чоловіка, який має на утриманні трьох дітей. Нещодавно українець повернувся з Польщі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У листопаді минулого року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У грудні він отримав повістку, однак не прийшов до ТЦК.

На суді чоловік заявив, що не визнає своєї провини. Він пояснив, що в 90-х роках був визнаний "обмежено придатним" до військової служби через хронічний обструктивний бронхіт, також мав проблеми зі спиною, і лікарі рекомендували йому операцію.

У квітні 2022 року він разом із сім'єю виїхав до Польщі, але у вересні того ж року повернувся через проблеми зі здоров'ям, які виникли внаслідок фізичної праці. Після цього йому вручили повістку та визнали придатним до мобілізації. Однак житель Сумщини не погодився з цим рішенням, тому ухилився від військової служби.

Адвокат чоловіка заявив, що підсудний має на утриманні трьох дітей та дружину.

"Маючи незадовільний стан здоров`я, він звернувся до районного ТЦК та СП, пройшовши медичний огляд з надією на те, що ВЛК підтвердить існування хронічних хвороб, які заважають проходженню військової служби. Натомість ВЛК провела огляд формально та визнала його придатним до військової служби", — йдеться у заяві адвоката.

Однак у ТЦК зазначили, що після незгоди чоловіка з рішенням районної ВЛК його було направлено на проходження комісії в Сумах, де його також визнали придатним до військової служби.

"23 г — остеохондроз, який поставив йому лікар-невролог, і 52 г — хронічний дуоденіт. Але згідно з вищезазначеним нормативним актом, особа є придатною до військової служби", — повідомила голова ВЛК у Білопіллі.

Що вирішив суд

Суд, проаналізувавши матеріали справи, визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львівській області військова частина не виплатила дружині загиблого бійця останнє грошове забезпечення у розмірі 100 тисяч гривень. Жінка звернулась до суду та виграла справу.

Раніше Рівненський апеляційний суд прийняв рішення у справі військовослужбовця Збройних сил України, який був звинувачений у дезертирстві. Головному сержанту призначили п'ять років ув'язнення.