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В Тернополе работник ТЦК брал взятки стройматериалами с уклонистов

20 марта 2024 14:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Тернополе работник ТЦК брал взятки стройматериалами с уклонистов
Правоохранители производят задержание злоумышленника. Фото: Нацполиция
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Тернополе штаб-сержант территориального центра комплектования и социальной поддержки систематически брал взятки товаром из лавки. В обмен на это он помогал уклонистам избежать службы в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины в среду, 20 марта.

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Сообщения Национальной полиции. Фото: скриншот

Помогал избежать мобилизации

"Пользуясь своим служебным положением и доступом к ведомственным базам, военнослужащий предлагал мужчинам призывного возраста помочь избежать мобилизации", — сообщили в полиции.

Фигурант дела обещал за деньги удалить из баз данных информацию о факте вручения повестки и не прибытии военнообязанных в ТЦК и СП. За это он принимал от 20 до 40 тысяч гривен.

Схема со стройматериалами

Взяточник придумал собственную коррупционную схему, чтобы оставаться незамеченным для правоохранительных органов. Уклонисты шли оплачивать в магазине выбранный злоумышленником товар. В частности, речь идет о стройматериалах. После этого они отдавали ему чек и накладную.

"С этими доказательствами оплаты фигурант либо беспрепятственно забирал товар, либо возвращал себе деньги за него", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали дельца. Пока ему объявлено о подозрении в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Ранее сообщалось, что житель Одесщины хотел помочь знакомому уклониться от военной службы и предложил взятки пограничнику. Нарушитель задержан и сообщил ему о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что работник РТЦК и СП в Одесской области за деньги помогал военнообязанным мужчинам избежать мобилизации. Злоумышленник задержан за получение им 7 тыс. долларов неправомерной выгоды.

взятка
полиция
Тернополь
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
уклонисты

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