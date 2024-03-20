У Тернополі працівник ТЦК брав хабарі будматеріалами з ухилянтів

Правоохоронці здійснюють затримання зловмисника. Фото: Нацполіція

У Тернополі штаб-сержант територіального центру комплектування і соціальної підтримки систематично брав хабарі товаром з крамниці. В обмін на це він допомагав ухилянтам уникнути служби у Збройних силах України.

Про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України в середу, 20 березня.

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Допомагав уникнути мобілізації

"Користуючись своїм службовим становищем та доступом до відомчих баз, військовослужбовець пропонував чоловікам призовного віку допомогти уникнути мобілізації", — повідомили в поліції.

Фігурант справи обіцяв за гроші видалити з баз даних інформацію про факт вручення повістки та неприбуття військовозобов’язаних до ТЦК та СП. За це він брав від 20 до 40 тисяч гривень.

Схема з будматеріалами

Хабарник вигадав власну корупційну схему, щоб лишатися непоміченим для правоохоронних органів. Ухилянти йшли оплачувати у крамниці обраний зловмисником товар. Зокрема йдеться про будматеріали. Після цього вони віддавали йому чек та накладну.

"З цими доказами оплати фігурант або безперешкодно забирав товар, або повертав собі кошти за нього", — говориться у повідомленні.

Правоохоронці затримали ділка. Наразі йому оголошено про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Раніше ми повідомляли, що житель Одещини хотів допомогти знайомому ухилитися від військової служби та запропонував хабаря прикордоннику. Порушника затримали та повідомили йому про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що працівник РТЦК та СП на Одещині за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації. Зловмисника затримали за отримання ним 7 тис. доларів неправомірної вигоди.