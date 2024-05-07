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В Тисе обнаружили тела шестерых мужчин призывного возраста — журналист

7 мая 2024 00:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Тисе обнаружили тела шестерых мужчин призывного возраста — журналист
Спасатели достают из речки погибших. Фото: t.me/VGlagola
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В понедельник, 6 мая, в реке Тиса обнаружили тела шести утоплеников. Все погибшие — мужчины призывного возраста.

Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.

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В Тисе обнаружили тела шестерых мужчин призывного возраста — журналист - фото 1
Скриншот сообщения Виталия Глаголы

Что известно о гибели призывников

По информации источников журналиста, четыре тела обнаружили на украинской стороне, а еще два — на румынской. Состояние некоторых тел указывает на то, что в воде они находились в течение длительного времени.

В Тисе обнаружили тела шестерых мужчин призывного возраста — журналист - фото 2
Погибший в реке Тисе. Фото: t.me/VGlagola

Одному из погибших недавно исполнилось 20 лет. Также известно, что одно тело нашли возле населенного пункта Сокирница, второе недалеко от Тячева, а третье вблизи Буштина.

"Прошу всех, у кого возникла идея пересечь эту горную реку, отказаться от этого, ведь вода в ней коварнее, чем кажется на первый взгляд", — призывает граждан журналист.

В Тисе обнаружили тела шестерых мужчин призывного возраста — журналист - фото 3
Спасатели достают из речки погибших. Фото: t.me/VGlagola

Подтверждения информации о шести утоплениках от пограничников и правоохранителей пока не было. Правда, утром в понедельник, 6 мая, в ГПСУ сообщили, что на берегу реки Тиса обнаружили тело с признаками продолжительного пребывания в воде. Погибшим оказался мужчина среднего возраста. Документы при нем не нашли.

В Тисе обнаружили тела шестерых мужчин призывного возраста - журналист - фото 1
Скриншот сообщения ГПСУ

Напомним, в конце апреля пограничники во время патрулирования на Закарпатье обнаружили в реке Тисе тела двух мужчин. Призывники утонули, пытаясь пересечь украинско-румынскую границу.

Также мы сообщали о том, что пограничники задержали уклониста, который для того, чтобы пересечь границу, надел парик и сделал макияж.

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