В Тисе обнаружили тела шестерых мужчин призывного возраста — журналист
В понедельник, 6 мая, в реке Тиса обнаружили тела шести утоплеников. Все погибшие — мужчины призывного возраста.
Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.
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Что известно о гибели призывников
По информации источников журналиста, четыре тела обнаружили на украинской стороне, а еще два — на румынской. Состояние некоторых тел указывает на то, что в воде они находились в течение длительного времени.
Одному из погибших недавно исполнилось 20 лет. Также известно, что одно тело нашли возле населенного пункта Сокирница, второе недалеко от Тячева, а третье вблизи Буштина.
"Прошу всех, у кого возникла идея пересечь эту горную реку, отказаться от этого, ведь вода в ней коварнее, чем кажется на первый взгляд", — призывает граждан журналист.
Подтверждения информации о шести утоплениках от пограничников и правоохранителей пока не было. Правда, утром в понедельник, 6 мая, в ГПСУ сообщили, что на берегу реки Тиса обнаружили тело с признаками продолжительного пребывания в воде. Погибшим оказался мужчина среднего возраста. Документы при нем не нашли.
Напомним, в конце апреля пограничники во время патрулирования на Закарпатье обнаружили в реке Тисе тела двух мужчин. Призывники утонули, пытаясь пересечь украинско-румынскую границу.
Также мы сообщали о том, что пограничники задержали уклониста, который для того, чтобы пересечь границу, надел парик и сделал макияж.
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