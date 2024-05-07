У Тисі виявили тіла шістьох чоловіків призовного віку — журналіст

Рятувальники дістають із річки загиблих. Фото: t.me/VGlagola

У понеділок, 6 травня, в річці Тиса виявили тіла шістьох потопельників. Усі загиблі — чоловіки призовного віку.

Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

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Скриншот повідомлення Віталія Глаголи

Що відомо про загибель призовників

За інформацію джерел журналіста, чотири тіла виявили на українській стороні, а ще два — на румунській. Стан деяких тіл вказує на те, що у воді вони перебували протягом тривалого часу.

Загиблий у річці Тисі. Фото: t.me/VGlagola

Одному із загиблих нещодавно виповнилося 20 років. Також відомо, що одне тіло знайшли біля населеного пункту Сокирниця, друге неподалік Тячева, а третє поблизу Буштина.

"Прошу всіх, у кого виникла ідея перетнути цю гірську річку, відмовитися від цього, адже вода в ній підступніша, ніж здається на перший погляд", — закликає громадян журналіст.

Рятувальники дістають із річки загиблих. Фото: t.me/VGlagola

Підтвердження інформації про шістьох потопельників від прикордонників та правоохоронців поки що не було. Щоправда, вранці в понеділок, 6 травня, у ДПСУ повідомили, що на березі річки Тиса виявили тіло з ознаками довготривалого перебування у воді. Загиблим виявився чоловік середнього віку. Документів при ньому не знайшли.

Скриншот повідомлення ДПСУ

Нагадаємо, наприкінці квітня прикордонники під час патрулювання на Закарпатті виявили в річці Тисі тіла двох чоловіків. Призовники потонули, намагаючись перетнути українсько-румунський кордон.

Також ми повідомляли про те, що прикордонники затримали ухилянта, який задля того, щоб перетнути кордон, вдягнув перуку та зробив макіяж.