У Тисі виявили тіла шістьох чоловіків призовного віку — журналіст
У понеділок, 6 травня, в річці Тиса виявили тіла шістьох потопельників. Усі загиблі — чоловіки призовного віку.
Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.
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Що відомо про загибель призовників
За інформацію джерел журналіста, чотири тіла виявили на українській стороні, а ще два — на румунській. Стан деяких тіл вказує на те, що у воді вони перебували протягом тривалого часу.
Одному із загиблих нещодавно виповнилося 20 років. Також відомо, що одне тіло знайшли біля населеного пункту Сокирниця, друге неподалік Тячева, а третє поблизу Буштина.
"Прошу всіх, у кого виникла ідея перетнути цю гірську річку, відмовитися від цього, адже вода в ній підступніша, ніж здається на перший погляд", — закликає громадян журналіст.
Підтвердження інформації про шістьох потопельників від прикордонників та правоохоронців поки що не було. Щоправда, вранці в понеділок, 6 травня, у ДПСУ повідомили, що на березі річки Тиса виявили тіло з ознаками довготривалого перебування у воді. Загиблим виявився чоловік середнього віку. Документів при ньому не знайшли.
Нагадаємо, наприкінці квітня прикордонники під час патрулювання на Закарпатті виявили в річці Тисі тіла двох чоловіків. Призовники потонули, намагаючись перетнути українсько-румунський кордон.
Також ми повідомляли про те, що прикордонники затримали ухилянта, який задля того, щоб перетнути кордон, вдягнув перуку та зробив макіяж.
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